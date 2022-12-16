GoPro HERO11 Black Mini 运动相机上架，售价 2998 元

IT之家 12 月 16 日消息，GoPro 9 月份发布的 HERO 11 Black mini 运动相机现已上架，售价 2998 元。

GoPro HERO 11 Black mini

据介绍，GoPro HERO 11 Black mini 采用紧凑设计，搭载 1/1.9 英寸的新传感器，视频性能与旗舰款摄像机一样出色，但更易使用，只需对准、拍摄，即可录制精彩的 5.3K 高分辨率视频。官方称，HERO11 Black Mini 整个机身都采用坚固外壳，是 GoPro 有史以来最坚固耐用的摄像机之一。内置 Enduro 电池，能够显著改善低温环境下的性能，并延长常温下的运行时间。

HERO11 Black Mini 搭载 HyperSmooth 超强防抖 5.0 稳定功能，能够根据你的速度和移动，自动确定视频稳定级别。录像时，即使摄像机倾斜，也能保持地平线水平。水平锁定功能现内置于 HyperSmooth 超强防抖 5.0 中，摄像机即使旋转 360 度，也更易保持水平稳定和一致。HERO11 Black Mini 支持以 60 帧 / 秒的速度拍摄 5.3K 视频，更大的全新图像传感器可拍摄 8:7 纵横比的多用途影像。

IT之家了解到，GoPro HERO 11 Black 型号已上市，售价 3498 元起。