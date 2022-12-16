山灵播放器 M6 Ultra V1.27/ M3 Ultra V1.07 固件更新：增加索尼精选 Hi-Res 音乐和 USB 独占功能

IT之家 12 月 16 日消息，山灵宣布，继之前的 M7 之后，旗下 M6 Ultra / M3 Ultra 也迎来了更新，更新内容与上次 M7 的一致。

重点来说，本次主要是新增索尼精选服务（内嵌于山灵音乐 App 中），增加对 Roon ARC2.0 的支持，以及山灵音乐 App 功能的优化改进等。

IT之家了解到，山灵 M6 Ultra 安卓无损音乐播放器搭载高通骁龙 665 处理器，配备 4G+64G 存储配置，采用 1080P 分辨率高清夏普屏，预装运行安卓 10 系统，可实现 720mW@32Ω 输出功率，续航时间长达 13.5 小时。支持 4DAC 架构，配备 4*AK4493SEQ DAC，搭载 4*OPA1612+2*OPA2211 运算放大器，拥有 3.5+4.4 耳机接口。

M6 Ultra V1.27 固件更新内容

1、内置山灵音乐 App 增加索尼精选 Hi-Res 音乐；

2、内置山灵音乐 App 增加 USB 独占功能；

3、修复 Roon App 不可播放问题，增加对 Roon ARC2.0 的支持；

4、优化 USB DAC 音视频偶尔不同步问题；

5、优化在线获取歌词、专辑的精准度；

6、增加搜索历史记录全部删除功能；

7、优化 App 稳定性。

M6 Ultra V1. 27 固件下载链接

1、官网地址：官网下载

2、网盘地址：网盘下载 提取码：12dm

M3 Ultra V1.07 固件更新内容

1、内置山灵音乐 App 增加索尼精选 Hi-Res 音乐；

2、内置山灵音乐 App 增加 USB 独占功能；

3、修复 Roon App 不可播放问题，增加对 Roon ARC2.0 的支持；

4、优化 USB DAC 音视频偶尔不同步问题；

5、优化在线获取歌词、专辑的精准度；

6、增加搜索历史记录全部删除功能；

7、优化 App 稳定性。

M3 Ultra V1. 07 固件下载链接

1、官网地址：官网下载

2、网盘地址：网盘下载 提取码：iri4

固件更新方法

1、手动卡刷升级（推荐）

在山灵官网或者网盘下载升级固件，然后将后缀为“.zip”的升级 文件（直接作为升级文件放入机器中，切勿解压），整体放入机身内存或外置内存卡中 （推荐存放在根目录）。点击“技术支持” —“固件升级” —“本地升级”，浏览文件夹，选择 下载好的相应机型的 升级文件（压缩包），等待更新即可。

2、OTA 在线升级（同时升级人数过多时，会严重影响更新速度）

点击“技术支持”—“固件升级” —“在线升级”，当系统检测有可更新的固件时，点击更新即可。

* 需保留至少 20% 电量、以及 5G 空间用于固件升级。