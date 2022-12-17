百事可乐计划到明年年底部署 100 辆特斯拉 Semi 纯电卡车

IT之家 12 月 17 日消息，百事可乐公司的供应链高管在当地时间周五告诉路透社，该公司计划在 2023 年向全美部署 100 辆特斯拉 Semi 重型卡车，届时将开始向沃尔玛和克罗格等客户发货。

百事公司副总裁迈克・奥康奈尔在接受采访时表示，该公司正在“直接”购买大型卡车，并对工厂进行升级，包括在莫德斯托和萨克拉门托的工厂安装四个 750 千瓦的特斯拉充电站，每辆车有着 1540 万美元的加州政府拨款和 4 万美元的联邦补贴。

“这是一个很好的电气化起点，”奥康奈尔说，他负责监督该公司的业务的运输团队。“就像所有早期技术一样，这些激励措施帮助我们打造了这个项目。”

IT之家了解到，百事公司于 2017 年订购了 Semi 纯电半挂卡车，他们也是第一家尝试使用 Semi 的公司。除百事外，UPS 和食品配送公司 Sysco 也预订了这款卡车，而零售商沃尔玛公司已经在测试替代产品。

据介绍，百事公司目前正在部署 36 辆特斯拉 Smi 电动卡车，其中 15 辆在莫德斯托，21 辆在萨克拉门托。

目前百事公司所有 Semi 都有 500 英里 (805 公里) 的续航里程。奥康奈尔补充说，他不知道特斯拉何时开始部署 300 英里 (480 公里) 长的型号。不过他表示，当特斯拉开始生产（这种车型）时，百事公司会“将把它们轮换”到自己的车队中。

百事拒绝透露这款车的细节，特斯拉也对其定价一直保持沉默。咨询公司 Plante Moran 的巴洛特 (Mark Barrott) 说，竞争对手的汽车在 23 万至 24 万美元之间。他补充说，500 英里续航里程的特斯拉 Semi 的定价可能更高，因为其 1000 千瓦时 (kWh) 电池组的尺寸大约是许多竞争对手的两倍。

奥康奈尔说:“我们让这些卡车行驶了 100 万英里，用了七年。”随着时间的推移，运营成本会得到回报。”他们拒绝透露 Semi 卡车的具体重量，毕竟这是特斯拉严格保密的另一个秘密信息。

奥康奈尔说，该公司下一步的目标是先在美国中部部署 Semi，然后是东海岸。他说，特斯拉没有帮助支付卡车的巨型充电器的费用，但为这些设施提供了设计和工程服务，这些设施配有太阳能和电池存储系统。

奥康奈尔表示，携带菲多利产品行驶 425 英里 (684 公里) 会使 Semi 的电池电量降至 20% 左右，充电大约需要 35 到 45 分钟。