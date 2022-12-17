美股周五三大股指连续两周下跌：法拉第未来大跌 26%，阿里巴巴、B站、理想汽车等上涨

美国时间周五，美股收盘主要股指全线下跌，并创下连续两周下跌。投资者关注各国央行加息的影响，并担心美国经济衰退和消费者消费能力下滑。

道琼斯指数收于 32920.46 点，下跌 281.76 点，跌幅 0.85%；标准普尔 500 指数收于 3852.36 点，跌幅 1.11%；纳斯达克指数收于 10705.41 点，跌幅 0.97%。

大型科技股多数下跌，苹果和微软跌幅超过 1%；Meta 逆势涨超 2%，提振了纳斯达克指数，分析师对该公司削减成本的举措表示欢迎。

芯片龙头股多数下跌，其中英伟达和阿斯麦跌幅超过 2%。

新能源汽车龙头股多数下跌，特斯拉下跌 4.72%，Rivian 下跌 6.22%；法拉第未来大跌 26.38%，该公司周四盘后表示可能在明年 3 月底前开始生产第一批电动 SUV，但首先必须筹集 1.5 亿至 1.7 亿美元资金；蔚来下跌 2.36%，小鹏上涨 1.68%，理想上涨 0.10%。

中概电商龙头股多数下跌，阿里巴巴上涨 0.67%，京东下跌 0.11%，拼多多下跌 0.14%。

其他热门中概股多数上涨，其中知乎上涨 5.30%，新东方上涨 3.24%，哔哩哔哩上涨 2.27%，汽车之家上涨 1.94%，携程上涨 0.55%，BOSS 直聘下跌 1.03%，百度下跌 0.98%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国时间周三，美联储宣布加息 50 个基点，并暗示其基准利率在 2024 年之前可能保持在 5% 以上，美股随后连续下跌。

投资管理公司 Kingsview 的投资组合经理保罗・诺尔特（Paul Nolte）称，市场似乎开始意识到，美联储短期内不会回到降息的轨道上来。

诺尔特表示：“鲍威尔向市场传递的信息一直非常一致：我们将继续加息。在这条路上，我们可能会放慢速度，但我们不会停止并转向。只是市场需要一段时间才能适应这一点。”

纽约联储主席约翰・威廉姆斯（John Williams）周五表示，利率需要超过通货膨胀率才能控制物价，而价格压力仍然“居高不下”，预计明年利率将保持在 5% 以上。在美国之外，欧洲央行是本周上调利率的央行之一。

投资公司 Janney Montgomery Scott 的首席投资策略师马克・卢斯奇尼（Mark Luschini ）周五接受电话采访时称，投资者“开始放弃他们的希望”，即飙升的通货膨胀已经在美国见顶，而有迹象表明“美联储在抗击高生活成本方面的决心没有减弱”。

本周，道琼斯累计指数下跌 1.7%，标普 500 指数累计下跌 2.1%，纳斯达克指数累计下跌 2.7%。FactSet 数据显示，截至 9 月 30 日当周以来，美股三大股指自首次出现连续两周下跌。