微软确认 2023 年 1 月新的 Xbox Game Pass 游戏

IT之家 12 月 17 日消息，虽然添加到 Xbox Game Pass 库中的绝大多数游戏都是完整版本，但有时微软也会加入一些抢先体验游戏，让粉丝有机会在 100% 开发完成之前先一步尝试游戏内容，例如迪士尼梦光谷。

微软先已确认 Xbox Game Pass 和 PC Game Pass 订阅服务将于 2023 年 1 月通过 Xbox Game Preview 计划推出新的首日游戏 —— 回合制 Roguelite 游戏《神笔谈兵》（Inkulinati），它将于 2023 年 1 月 31 日进入 Xbox 游戏预览计划。

当然，它并不是一月份进入 Xbox Game Pass 的唯一一款游戏，下个月还将有一些重量级游戏确认加入 XGP，包括万众期待的《女神异闻录３ 携带版》《女神异闻录４ 黄金版》和《怪物猎人崛起》。

IT之家了解到，这款游戏还将登陆 Xbox / NS / PC（Steam&GOG）平台，曾获得科隆游戏展最佳独立游戏奖，支持中文，首发加入 XGP，而且官方此前就曾宣布本作将于今年冬季在 PC / Xbox One / Xbox Series X|S 开启抢先体验。

《神笔谈兵》采用回合制对战模式，但充满了意想不到的策略性和幽默。掌控生命墨水，挥起手中的鹅毛笔，你就能解锁各种凶悍又古怪的猛兽，例如用屁股演奏小号的驴、擅长祷告的猫主教等，打造自己的神兽，击败中世纪的巨星，积攒天赋点施展特殊能力。