特斯拉在挪威开设 100 个超级充电站，向所有品牌电动汽车开放

IT之家 12 月 17 日消息，特斯拉在挪威开设了第 100 个超级充电站，新站点位于奥斯陆挪威国家足球队的主场 Ullevaal 体育场边。

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挪威人口相对较少，只有 542.5 万人，人口数排名全球第 118 位，国土面积排第 61 位，但挪威在向新能源领域过渡方面是欧洲力度最大的国家之一，电动汽车销量相对于其土地面积和人口数量相当夸张。

今年 9 月，挪威的电动汽车渗透率已上升至 25%，这意味着至少四分之一新车是电动汽车，所以各种电动汽车和制造商都在为该国的新能源配套设施添砖加瓦。目前，挪威已有 1500 多个超级充电站。

在该国新注册的电动汽车中，特斯拉表现最为出色。截至 2022 年，特斯拉销量为 18425 辆，占全年电动汽车销量的 15.5%，第二名是 14965 辆和 12.5% 的大众汽车，再往后是宝马 (8.3%)、奥迪 (7.1%) 和现代 (6.3%) 。

特斯拉 Model Y 是挪威市场上最畅销的车型，今年迄今为止销量已达 15289 辆，因此特斯拉已经将其 EV 超级充电试点计划拓展到了挪威，允许其他品牌的电动汽车车主使用该公司的超级充电器。

IT之家了解到，特斯拉的超级充电站试点计划已扩展到 15 个欧洲国家，允许非特斯拉车主按照一定的费率充电。该公司表示，费率因站点而异，可以通过成为会员降低费率。