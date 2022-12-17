OPPO Find X6 系列影像规格曝光：三旗舰主摄

在年初的春季新品发布会上，OPPO 推出了全新的 OPPO Find X5 系列旗舰，该机不仅带来了极具辨识度的外观设计，而且在影像方面也极为出众，受到了不少用户的广泛好评。

在时隔半年后，已经开始有不少关于该系列新一代旗舰 ——OPPO Find X6 系列的爆料传出，吸引了不少消费者的关注。而随着发布时间的日益临近，外界关于该机的爆料也更加密集。

现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了该机影像与尺寸方面的更多细节。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 OPPO Find X6 系列将搭载 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 防抖）+5000 万像素超广角 + 5000 万像素大底潜望镜头的后置三摄相机模组，这三颗镜头全是主摄级别，而且哈苏和马里亚纳 X 都有，其影像表现将会是 TOP 级水平。

同时该博主还表示，有了如此强大的相机模组，其玻璃版的机身厚度大致是 9.2mm±，加镜头大致为 12.3mm±，重量 207g±，总体均属于顶级旗舰的常规水准。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 OPPO Find X6 系列至少将提供 Find X6 标准版和 Find X6 Pro 两个版本，分别将搭载天玑 9200 和骁龙 8 Gen2 移动平台，将后置三颗 5000 万像素镜头，其中主摄采用索尼 IMX989，这是此前搭载于小米 12S Ultra 的最顶级影像传感器，拥有一英寸的超大底，感光面积提升 172%，感光能力提升 76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升 11%，支持芯片级 4K HDR 夜景视频拍摄。同时，该机还将会搭载自研芯片马里亚纳 MariSilicon X，影像表现十分值得期待。

据悉，全新的 OPPO Find X6 系列有望在 2023 年 Q1 与大家见面，除了强悍的性能，影像也将是该机最大的卖点。更多详细信息，我们拭目以待。