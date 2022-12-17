教大家在阴雨天拍摄出干净简洁的照片

原文标题：《阴雨天如何拍摄出干净简洁的照片？》

很多摄影新手在阴雨天拍摄的照片普遍存在光线暗、元素杂等问题，而有经验的摄影师则总能在阴雨天中拍摄出干净简洁、主题突出的大片。难度是别人有什么特殊魔法吗？

显然不是，要拍出高级感的阴雨天，那么我们首选得了解阴雨天的光线以及环境特点，这样我们在寻找拍摄对象时才更有针对性。

Photo by liessie

One .大胆留白

阴雨天、雪天、雾霾天这些天气在冬季是比较多见的，它们跟晴天相比最大的区别是天空泛白，特别适合拍摄黑白极简照。

拍摄黑白极简照的核心点就是采用大面积留白。比如寻找一株秋冬季最常见的枯枝，大面积留白可衬托出秋冬的萧条感。

Photo by rashid_bin

找枯枝并不难，但要想拍得好看，需要你记住以下几点：

1.拍枯枝我们要的是形态不是细节，所以尽量寻找枝条细长的枝干；

2.采用斜线构图可增加枯枝的延申感，避免照片呆板；

3.如果觉得画面太平，你可以去创造一些动态元素，比如等待小鸟的出现。

Photo by rashid_bin

留白，既可以拍摄拍细长的枯枝，也可以拍摄飞翔的小鸟。相比于枯枝，拍小鸟的难度是它存在很多不确定性。

通常我不建议你用视角较小的长焦来抓拍，而应该用广角端进行抓拍，广角端会提升你的抓拍成功率以及有更大的后期裁剪空间。当然不管是用那颗镜头，首选你得弄明白连拍和抓拍的区别！

连拍启动方式：iPhone 按住快门键往左边滑动，小米手机按住快门键往右边滑动，其它机型基本都是长按快门。连拍的优势在于可以连续捕捉某一时刻的连续瞬间，一般用于光线充足的环境下。

Photo by rashid_bin

连拍的缺点是受限于光线影响，在光线不佳的情况下快门速度较慢，没办法定格移动的被摄对象。

这时候需要我们切换至「专业模式」，将 ISO 设置在 100-300 左右，然后根据被摄对象的速度调整快门参数，比如拍摄小鸟，快门速度（S）设置在 1/800-1/1000 秒之间。专业模式的优点是单张抓拍成功率高，缺点是不能连拍。

Photo by 阿蒙 NIL

Two .寻找反差

阴雨天光线偏暗，不适合拍摄突出立体感的对象例如建筑，在这种情况下我们应该重点看看周围有没有跟天空形成较为明显反差的被摄对象。

比如采用超广角低角度拍摄树木与建筑，利用超广角的透视效果，让树木与笔直的建筑形成形态上的呼应，同时暗黑色调的树木在阴天当中也会显得更加有立体感。

Photo by 黎显民

或者就以写字楼下面的树干作为拍摄主体，采用低角度拍摄，强调主体与背景的形态冲突。

需要提醒各位朋友的是，尽量在上午或中午光线稍微比较亮的时间段去拍摄，此时天空中的光线稍微亮一些，前景与背景的层次会更加分明。

Photo by denis.olivier.photography

另外，夜间也是拍摄高反差的好时机。比如拍摄雨夜里的水珠，在商场的橱窗、公交车的窗户这些背景有霓虹灯效果的玻璃上是最容易拍的。

先采用锁定对焦在水珠上面，适当降低曝光补偿可以提升水珠的对比度，这样拍摄出来的水珠会更有立体感。如果你的手机对焦不上水珠，那么请你打开专业模式，点击「MF」通过手动滑动对焦标尺进行拍摄。

此外还有雨夜中的色彩，也会形成比较鲜明的反差。

在商场门口我们可以观察有没有人撑着较为明亮的雨伞经过，比如红色、橙色，等撑伞的人经过橱窗时进行抓拍。但夜间抓拍效果可能不会很好，所以我们也可以顺势而为打开专业模式，快门时间设置在 1/25 秒以上，拍摄一种抽象的拖影效果。

Photo by black.nouvellevague

Three .空气构图法

阴雨天能见度不是特别好，在这种情况下反而更能帮助我们简化构图、烘托氛围。比如在公园里拍摄绿色的植物，远端的雾气弱化了背景，让普通的绿植显出一种神秘感。

Photo by rashid_bin

或者走到天桥上，利用高度拍摄公路的曲线，曲线会给画面带来纵深感，而远端的雾气恰好又能给画面增添一些神秘的气氛。

Photo by 依山尽

Four .如何让天空变白

阴雨天有时候会看到一些乌云的痕迹，天空就显得不够纯净。如何让天空变得更加白呢

方法一：提高曝光补偿

在前期拍摄的时候，我们可以主动去增加曝光补偿，也就是把对焦框旁边的“小太阳”上提，此时画面会偏亮，天空作为高光部分会丢失细节，也就起到了“去乌云”的目的。

Photo by 阿蒙 NIL

方法二：增加白色色阶

提升白色色阶会让天空整体更加偏白，照片的清晰度更好，比较适合在黑白剪影题材中运用。

但要注意白色色阶不是越多越好，我们要时刻注意照片整体的影调关系，需配合高光以及阴影进行使用，才能达到以假乱真的作用。

Photo by ren.pauline

好了，以上就是阴雨天拍摄简洁照片的一些思路，大家可以先按照文章中介绍的方法进行练习，希望这篇文章能真正帮助大家在雨天中拍摄出更加高级好看的照片！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：玩摄