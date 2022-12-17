原文标题：《如何杀死“地表最强生物”水熊虫？》

图片来源：FoxHD

有些东西没有毒，但有杀伤力。

水熊虫，可能是这个星球上最坚不可摧的动物。

在没有食物没有水的恶劣环境下，它把自己变成一个球，停止新陈代谢，就有机会继续存活长达 30 年。利用这种方法，水熊虫还能忍受接近绝对零度（-273℃）的低温，也擅长忍受缺氧，可在真空环境生存下去。

除此之外，即使被照射了相当于人类致死量 1000 倍的辐射，水熊虫也并无大碍。也有科学家把低温冷冻的水熊虫装进子弹，以超过每秒 800 米的速度射向目标，强烈的撞击依然没能杀死水熊虫。甚至有不少人怀疑，就算巨大的陨石砸下来，导致地球生命大规模灭绝，水熊虫都可能幸存。

那么，水熊虫真的没有致命的弱点吗？帮它们发现弱点，早已成为许多不信邪的科学家研究的方向。最近，两位来自波兰的研究者替水熊虫找到了一班“死亡列车”。

蜗牛怎么成了快车

水熊虫，正式的名字叫缓步动物（tardigrade），这不是一个物种，而是包含上千个物种的缓步动物门。

聚集在这个门下的，基本都是微型生物，体长大多在 0.3~0.5 毫米之间，超过 1 毫米就算巨大了。它们有 8 只脚，每只脚又有 4~8 根脚趾，运动能力出色，有时一秒能走两个体长的距离。但是碍于身型太过细小，时速通常只能以厘米计，才无奈被冠上“缓步动物”的称号。

这些用显微镜才能看清的小动物，单凭自己的力量，应该很难去到遥远的地方。可事实是，地球上几乎每个角落都有水熊虫的踪迹，不论是 6000 多米的高山，还是 4000 多米的深海。那么，它们也需借助一些比腿更高效的交通工具，把自己传送到世界各地，才能拥有今天的雄伟版图吧？

从前科学家就知道，许多小动物如一些线虫或螨类，可以附着在更大的动物身上，完成长途旅行 —— 这种现象叫做携播（phoresy），取希腊语的“携带”（phorein）之意。而这一次，波兹南密茨凯维奇大学的研究者们想要证实，缓步动物（即水熊虫）也有类似的行为。

团队用来做实验的水熊虫，来自一个名叫 Milnesium inceptum 的物种。为它准备的交通工具，则是森林葱蜗牛（Cepaea nemoralis）。科学家说，之所以如此选择，是因为这两个物种在自然界的栖息地有重合，它们喜爱的大气条件也十分接近：在湿度高的地方，蜗牛的表面也比较潮湿，这样的环境利于水熊虫保持活跃。当然还有一点，就是蜗牛的体型比水熊虫大，有搭载这类乘客的空间。如此一来，便有理由期待水熊虫能坐上蜗牛这班列车。

研究人员准备了三种盒子：A 盒里放了水熊虫；B 盒里放了水熊虫和蜗牛；C 盒里除了水熊虫和蜗牛，还额外加入了一些从水泥墙上收集来的苔藓。毕竟，苔藓是水熊虫日常偏爱的住所之一。

A 盒为对照组，只有 10 只水熊虫，放在硅胶上；B 盒在 A 盒基础上加入一只蜗牛；C 盒在 B 盒基础上加入苔藓（图片来源：原论文）

科学家把这三种盒子各准备了 30 个，每个盒子里装着 10 只水熊虫。那么，一共有 900 只水熊虫要参与这项实验，而它们的初始位置都是在一个硅胶方块的范围之内。研究者将 90 个盒子放进饲养室里，等待了三天。

72 小时过后，他们需要观察有多少只水熊虫移动了位置，有多少只还留在原地。结果发现，在不含蜗牛的 A 盒当中，水熊虫都没有离开硅胶方块；而在含有蜗牛的 B 盒与 C 盒当中，一部分水熊虫离开了硅胶方块。

左为移动过的水熊虫数量，右为移动过且存活的水熊虫数量（图片来源：原论文）

于是，科学家便相信，水熊虫的长距离移动，需要依靠蜗牛的帮助。虽然，蜗牛的运动以慢著称，但对小小的缓步动物来说，依附在蜗牛身上，就算是搭乘高速列车了。

除此之外，研究者还注意到一件重要的事，就是那些移出方格的水熊虫，有不少已经去世了。对此，科学家提出的第一个推测是，活着的水熊虫可以用脚把自己牢牢固定在表面，这样蜗牛就很难把它运走走，而死去的水熊虫更容易与表面分离开来，也是给蜗牛运输创造了机会。

当然，还有另外一种可能：车上有某种东西，能要乘客的命。

杀死水熊虫的秘密

科学家怀疑，蜗牛身上的粘液对一些水熊虫来说可能是致命的。

于是，他们用蜗牛的粘液，考验了一些水熊虫。假如你还记得文章开头曾经提到，水熊虫在缺乏水分的恶劣环境下，可以把自己变成一个球，停止新陈代谢，科学家考验的正是这种状态的水熊虫。

具体来说，是科学家让蜗牛爬过水熊虫生活的环境，留下自己的粘液；再把蜗牛请离，等到 24 小时后，对“假死”的水熊虫们做水化处理，看它们会不会“复活”。结果发现，碰到蜗牛粘液的那些球，只有 34% 活了过来，其他都去世了。相比之下，没淋过蜗牛粘液的对照组，有 98% 的水熊虫都在水化处理后成功复苏。

接触过蜗牛粘液的水熊虫，死亡率比较高。而蜗牛粘液的主要成分就是水。科学家怀疑，原因是粘液干得太快：当蜗牛路过“假死”的水熊虫，是在给它补水，但如果粘液迅速变干，就会令水熊虫来不及对补水过程与再度脱水做出有效的反应。此时，水熊虫难以用正确的姿势再次成球，死亡率高也就可以解释了。

不过，研究只证实这种方法能杀掉“假死”的水熊虫，且不是百发百中。即便蜗牛粘液也能杀死部分活跃的水熊虫，只要有一只幸运儿存活下来，它就有机会乘着蜗牛列车，把自己送到下一个地方，为水熊虫大家族拓展新的版图。

反应慢的话，可能有生命危险哦。

原论文：

https://www.nature.com/articles/s41598-022-08265-2

参考链接：

https://www.newscientist.com/article/2316379-tardigrades-can-hitch-hike-on-snails-to-travel-longer-distances/

本文来自微信公众号：环球科学 （ID：huanqiukexue），撰文：栗子，审校：二七