腾龙镜头型号 B028 佳能卡口固件更新：改善半按快门键时 AF 的工作

IT之家 12 月 17 日消息，腾龙发布了 18-400mm F / 3.5-6.3 Di II VC HLD （型号 B028）佳能卡口的固件更新。

腾龙今年 10 月在官网公布了 18-400mm F / 3.5-6.3 Di II VC HLD（型号 B028），通过 EF-EOS R 转接环在佳能 EOS R7 / EOS R10 上使用时可能出现异常现象的相关告知，针对此问题，现已推出新版固件加以改善。

更新内容

此次更新改善了以下问题：

随着相机电源的打开 / 关闭，可能导致半按快门键时 AF 无法正常工作。

更新方法

可通过 TAP-in Console（选购配件）更新固件。若用户没有 TAP-in Console，请将镜头送至腾龙公司。

官方介绍，该型号适用于 APS-C 画幅数码单反相机覆盖 18-400mm 焦段、变焦比达到 22.2 倍的超长焦变焦镜头。400mm 长焦端换算为 35mm 全画幅规格时等效 620mm，将超长焦拍摄变为可能。可享受超长焦镜头特有的“压缩效果”和“拉近效果”。从广角到长焦，全焦段实现出色光学性能。1:2.9 的最大摄影倍率，微距般摄影享受锦上添花。IT之家获悉，该镜头适合记录旅行中的风景、建筑、人物、花草，超长焦特有的动物、体育等拍摄题材也轻松掌握。