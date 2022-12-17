网易云音乐 iOS 版 8.9.0 发布：主页采用霞光色彩体系，测试看广告免费听歌模式

IT之家 12 月 17 日消息，网易云音乐近期迎来了 iOS 版 8.9.0 更新，本次更新带来了【新首页，新发现】，包括全新霞光色彩体系、冷调蓝灰界面；支持定义喜欢的内容推荐。

【新首页，新发现】

—— 新风格：全新霞光色彩体系，更具品牌质感。冷调蓝灰界面，纯净通透高级。统一栅格系统，告别混乱布局。为你呈现简洁、高效、精致、统一的视觉风格和体验。

—— 新功能：卡片右侧“...”的选择推荐，可定义你喜欢的内容推荐。歌单播放热键，享受畅快的播放体验。

—— 新内容：「云村超好玩」全新上线，你喜欢的活动都在这里。心动歌词、精品有声书焕新升级，惊喜在每一个瞬间。

—— 新推荐：顶部 Banner 内容推荐更智能，更懂你。在首页滑动浏览，「关注艺人新歌」、「一歌一遇」等更多内容等你探索。

另外，有网友反馈，本次网易云音乐还推出了看广告免费听歌模式，应该是部分用户可参与的测试版。用户可以点击主页右上角的“免”字按钮进入“免费听歌模式”，也可随时退出该模式。看一次广告时长（比如 15s），可获得 30 分钟的免费听歌时间。

据介绍，网易云音乐免费听歌活动是网易公司面向特定网易云音乐用户推出的一项激励活动，受邀用户参与本活动完成观看广告任务后可获得限时免费畅听特定 VIP 歌曲的权益。

受邀用户须具有完全民事行为能力（未成年人用户应在法定监护人的指导及同意下才可参与) 且非网易云音乐会员（包括畅听会员、黑胶 VIP 会员、SVIP 会员) 用户或网易云音乐音乐包用户。

受邀用户参与本活动后，在网易云音乐移动客户端按活动要求完成观看广告任务（(具体广告内容以活动展示为准) 之后获得 1 次时长为 30 分钟的免费听权益（若任务失败则无法获得权益)，可在有效时长内畅听本活动 VIP 歌曲的完整版内容。

本活动 VIP 歌曲，不包括数字专辑、付费单曲、付费有声书等，具体范围由网易公司选定，以活动实际呈现为准。

时长为 30 分钟，是连续计时的自然时长，自受邀用户完成任务后生效并以倒计时方式呈现。倒计时结束，本次免费听权益终止。定推测试期间，单个用户单日可获得免费听权益的次数有限，具体次数限制以活动实际呈现为准。