睿蓝 9 上市：补贴后车身售价 10.99-12.99 万，可充换电

IT之家 12 月 18 日消息，12 月 17 日，吉利与力帆联手打造的睿蓝汽车旗下睿蓝 9 正式上市，共推出 4 款车型，补贴后车身价格为 10.99-12.99 万元。整车提供 4 年 / 15 万公里质保，电池组提供 8 年 / 15 万公里质保。

IT之家了解到，睿蓝 9 也有类似蔚来一样的车电分离的购车方案，其中，电池订阅服务：66.57kWh 电池包，月租金 898 元；电池金融服务：电池可以灵活分期，月供低至 898 元；电池买断方案：66.57kWh 电池包买断价 7 万元，52.56kWh 电池包买断价 6 万元。虽然国补退场，据睿蓝汽车官方称，睿蓝 9 此次上市发布价即国补补贴后价格。

外观方面，官方称睿蓝 9 采用天圆地方刚毅前脸造型、天际线 LED 贯穿灯、都市楼宇 LED 大灯，新车定位中大型纯电 SUV，提供 6 座、7 座版本供用户选择，长宽高分别为 4845/1890/1778mm，轴距为 2825mm。

内饰方面，新车标配 12.3 英寸仪表、12.3 英寸悬浮中控屏以及 8 英寸平视显示系统，可支持三指飞屏的便捷式操作，双屏还可以与 8 寸 W-HUD 抬头显示屏实现三屏交互。车辆具备主驾迎宾、2 组座椅记忆、8 向电动调节及加热、通风功能；第二排座椅拥有 270 毫米的滑轨行程，靠背可放至 165 度。创始版提供双温区自动空调，带有 CN95 车规级复合空调滤芯、空气质量管理系统以及负离子发生器。

此外，车辆还拥有全景天窗、健康环保座舱、电动尾门、双区自动空调、手机无线充电、360 度全景影像以及 13 项 L2 级智能驾驶辅助系统。其中，创始版预埋 ADAS 硬件，将于 2023 年 3 月通过软件推送方式逐步释放。

动力部分，新车搭载永磁同步电机，功率 150 千瓦、扭矩 310 牛・米，前轮驱动。三元锂电池容量 52.56/66.57 千瓦时，对应 CLTC 续航 380/470 公里。

补能方面，睿蓝汽车推出业内领先的 GBRC 水晶架构，其所搭载的底盘整体换电技术，支持 1 分钟换电、40 分钟快充、7kW 家用充电桩、2kW 慢充 4 种补能方式。未来，车辆电池可持续升级，有 80 + 千瓦时 / 600 + 公里续航、100 + 千瓦时 / 700 + 公里续航等规格，可适配睿蓝所有车型。