国产虚幻 5 游戏《深渊国度：天启》上架 Steam，配置需求公开

IT之家 12 月 18 日消息，前几天，IGN 曝光了来自国内团队制作的国产动作游戏《深渊国度：天启（Abyss World : Apocalypse）》，这是一款基于虚幻引擎 5 开发的第三人称 ARPG 游戏，具有强烈的黑暗幻想风格。

这款游戏现已上架 Steam 平台，支持简体中文。

配置需求方面，这款游戏最低需要 GTX 1060 3GB 和 AMD RX 580 4G 显卡，推荐使用 GTX 1070 8GB 和 AMD Vega 56 级别及更强的显卡，推荐 i7-8700k 或 AMD R7 3600X 处理器。

IT之家了解到，深渊国度是一款第三人称 ARPG 游戏，计划登陆 PC 和 PlayStation 平台。

玩家将在在庞大的诺迪尼亚世界中探索“旧潮”的痕迹，探寻其背后的秘密，挑战冥海中的重重威胁，体验不同的故事与人文，谱写属于自己的不朽史诗。