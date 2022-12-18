国产虚幻 5 游戏《深渊国度：天启》上架 Steam，配置需求公开

IT之家 12 月 18 日消息，前几天，IGN 曝光了来自国内团队制作的国产动作游戏《深渊国度：天启（Abyss World : Apocalypse）》，这是一款基于虚幻引擎 5 开发的第三人称 ARPG 游戏，具有强烈的黑暗幻想风格。
这款游戏现已上架 Steam 平台，支持简体中文。
配置需求方面，这款游戏最低需要 GTX 1060 3GB 和 AMD RX 580 4G 显卡，推荐使用 GTX 1070 8GB 和 AMD Vega 56 级别及更强的显卡，推荐 i7-8700k 或 AMD R7 3600X 处理器。
IT之家了解到，深渊国度是一款第三人称 ARPG 游戏，计划登陆 PC 和 PlayStation 平台。
玩家将在在庞大的诺迪尼亚世界中探索“旧潮”的痕迹，探寻其背后的秘密，挑战冥海中的重重威胁，体验不同的故事与人文，谱写属于自己的不朽史诗。
游戏特点：
探索庞大的世界
游戏的主舞台设定在一个名为“诺迪尼亚”的充满古老秘密的架空世界中，探索这个庞大的世界，游戏中玩家可前往诺迪尼亚最彼端的地区，踏足饱受冥海所侵蚀的世界，逐步朝着那迷雾最深处迈进。
扑朔迷离的故事情节
来自冥海迷雾背后所隐藏的威胁。通过完成任务来点亮世界中各地的灯塔，在这一过程中，玩家将面对旧世界中留下的诸多污秽与罪恶，直面那曾被世界所隐瞒的真相。
与古老的灵魂并肩作战
集结来自不同界域的古老灵魂们，和他们建立关系，深入了解他们的故事。通过你的行动连接这个世界，重拾这个世界的秩序，建立并不断壮大属于你的灵魂之城。
动态世界任务系统
动态世界任务系统，与传统任务系统不同，玩家的行为与决策，将会决定这个世界的部分区域的结局，以及许多关卡的变化和出现，玩家将在冒险中，谱写真正属于自己的史诗。