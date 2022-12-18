手机摄影后期曲线使用技巧

原文标题：《后期曲线怎么用？看这篇就够了！》

绝大多数热门色调都需要通过曲线调整，而且很多著名的摄影师们也喜欢用曲线来调色修图。

曲线，被大家称为“后期之王”，也是我们调色的基本功。它强大的功能，既能控制亮度和对比度，还能调整色彩倾向，每当我们调整锚点和线条时，画面就会产生出独特的风格。

rkrkrk 的暗黑色调需要 RGB 曲线确定影调

火爆 ins 的马卡龙色调需要颜色曲线改变色彩倾向

看到这些作品，你想和摄影师一样调整出独特的色调风格吗？那么你必须学会曲线。

但对于大部分摄影爱好者来说，一看到这条线宛如在做高数题！头疼得要命：不了解曲线的作用，更不知道如何调整。

其实，曲线是有“套路”的。

调整曲线可不是随意改动的，它有一定的变化形态。学会这些“套路”再根据自己的后期需求就可快速达到想要的效果。今天，我们将通过这些曲线形态，看看曲线应该如何调整？

01 、认识曲线

很多手机后期软件都会有曲线，例如 snapseed、泼辣修图、lr 或是 mix、美图秀秀等等。

曲线既然被称“调色之王”，当然需要 3 个辅助“小弟”：直方图、坐标轴和锚点。使用这 3 个辅助工具，简单记住一个口诀：

直方图看图片

坐标看调整

点了点就拉线

坐标轴表示调整范围。

横、竖轴的范围都是 0~255。最左侧端点 0 值表示纯黑，1-254 的中间灰色值，以及最右边 255 的最亮值。

坐标轴的横轴表示调整前的亮度，从左到右对应画面从黑到白，从暗到亮的过渡，分为 5 个区域：黑色、阴影、曝光量、高光和白色 。纵轴表示调整后的亮度。

中间的那条线就是我们所说的“曲线”。在未修图之前，它是一条对角线，这就意味着横轴数值 = 纵轴数值，也就是输入值 = 输出值。

当我们拉动提高曲线时，对角线开始变形，输出值从 131 提高到 170，画面变得更亮。

我们在曲线和坐标轴的交汇点上，添加锚点（控制点）并且拉动曲线。

当我们拉动其中一个锚点时，其附近的曲线也会发生变化，距离远的部分变化则较小。

因此，我们可以我们可以通过给曲线添加锚点来控制曲线，从而调整出各式各样的形态，达到我们想要的影调效果。接下来，我们将看看曲线有哪些形态？

02、如何调节曲线？

那么如何通过曲线来调整画面影调呢？接下来，我们通过一些曲线变化形态，看看曲线到底如何操作？

调整亮度

调整画面的整体曝光，在中间调位置设置一个锚点，拉动锚点即可调整。

提亮曲线

往左上角拉动曲线，使纵坐标大于横坐标，输出值大于输入值，起到给画面整体提亮的效果。

压暗曲线

往右下角压缩曲线，使纵坐标小于横坐标，输出值小于输入值，就能达到降低画面整体的亮度的效果。

调整高光、阴影

调整高光和阴影通过曲线的右上端点和左下端点来控制。拉动 2 个极端点，改变画面阴影和高光的亮度和对比度，从而影响画面影调。

像这张照片（左图），从直方图中看到，黑色和白色部分都没有像素，画面对比度较低，所以看起来有些模糊。调整过后（右图）提亮高光，压暗阴影，让画面恢复到正常的明暗对比。

修图操作：将曲线右端点往左拉伸，使画面中的灰变成白色，将曲线左端点往右拉伸，会使得灰压实为黑色，使画面看起来更通透清晰，此时直方图也有发生变化。

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如果是像下方左图，直方图中阴影和高光部分的像素都快要溢出来了，说明画面出现阴影死黑、高光死白的情况，我们需要降低阴影和高光，找回细节。

修图操作：我们可以将曲线右端点往下压缩，将纯白变成灰色，将曲线左端点向上拉伸，会使纯黑变成灰色，营造出空气感和胶片感。

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调整对比度

调整对比度需要通过在暗部和亮部出添加锚点，拉动锚点调整画面的明暗对比。

高对比曲线

压暗暗部锚点，提高亮部锚点，让暗部更暗，亮部更亮，作用是增加明暗对比，提高对比度，此时曲线呈现出“S”型的样子，也被称作为 S 型曲线。

低对比曲线

有 S 型曲线，当然有反 S 型曲线。提高暗部，压低亮度，让暗部变亮，亮部变暗，减弱对比，打造出柔和调的画面风格，小清新风格、奶油色调等调色都会用到。

复合曲线

以上这些曲线调整方式都可以根绝照片的实际情况综合使用。 例如，我们给这张照片模拟一款柯达胶片的风格。

影调柔和，对比度偏高，但高光和阴影都被压缩，画面细节比较丰富细腻。整体色调偏红，色彩淡雅清新，带有清新的复古感。

模拟出这样的胶片风格，可以用 lightroom 来修图。

修图过程

第 1 步：确定影调

工具：曲线

首先用「曲线」确定影调，降低暗部提高亮部，设置高对比曲线。

然后压缩黑色，左端点往上提，这就是我们常见的胶片曲线，调出胶片感。

而原片整体偏明亮，所以将右端点往下降，使画面看起来更加柔和，细节更丰富细腻。

最终曲线形状是这样的

「光效」再精细地调整影调，曝光提高 + 0,06，压低高光-22，提高白色色阶＋8 和黑色色阶-10

第 2 步：调整色彩

工具：色彩

「色彩」—— 色温＋4，色调＋4，确定画面整体色调为暖色。

「混合」主要调整黄色和蓝色，天空颜色偏青蓝，蓝色色相往青色偏移，降低饱和度，提高明度，使天空看起来更清新透亮。黄色时建筑的颜色，稍微降低饱和度和明度，使画面看起来更有复古感。

大致完成调色

当然，想要彻底掌握曲线并不能单靠一篇文章就能速成。现在如果你感觉到“眼睛会了，手不会”，是正常的。

如何让你的手也“会”曲线呢？平时还需要多练多看多熟悉，将曲线运用于修图中，你的曲线功力才会进步。

比起参数调节，曲线几乎很难死记硬背。它的操作更加依靠图片的实际情况，配合着直方图和今天所说的 6 种调整方式进行修图，如何改变曲线全看你的手~

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：玩摄