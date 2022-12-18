谷歌暗示将为安卓系统提供类似苹果的“查找我的”功能

IT之家 12 月 18 日消息，由于苹果出色的 Find My 网络，用户可以追踪任何丢失或被盗的 iPhone、iPad、Mac 或 AirTag，即使它们不在 Wi-Fi 或蓝牙范围内并关闭电源。

2021 年，谷歌被发现正在开发一个类似的“查找我的设备（Find My Device）”网络，但此后在这方面就没有什么新的消息了。不过 2022 年 12 月更新的 Play 系统变更日志暗示“查找我的设备”网络或即将到来，即使没有互联网连接，也可以追踪丢失或被盗的安卓设备。

在 2022 年 12 月修订的 Google Play 系统变更日志中，谷歌指出，“查找我的设备”使用了一个新的“以隐私为中心的框架”，并支持发送加密的最后已知位置报告。这可能暗示“查找我的设备”网络很快就会在所有安卓设备上推出，使它们能够充当丢失设备的信标。

最初的 12 月 Play 系统更新引入了对在美国特定州的谷歌钱包中添加驾驶执照的支持。新的发布说明强调了正在向安卓手机推出的其它功能，包括自动应用归档和小米手机上的数字车钥匙支持。

2022 年 3 月公布的应用归档功能允许用户从手机上卸载一个应用以释放空间，但应用数据被保存在本地。当应用被重新安装时，用户将获得归档前的相同体验。应用程序归档在 11 月下旬已开始随 Google Play Store v33.4 推出。现在，谷歌正在进一步加强这一功能，在手机存储空间不足时自动存档应用程序。应用归档将在后台自动处理低存储空间，而不妨碍用户体验，该功能是作为 Google Play Store v33.5 的一部分推出的。

最新的 Google Play 服务还在小米手机上实现了数字汽车钥匙支持，此前该功能仅限于部分三星和 Pixel 手机。此外，Fitbit Sense 2 和 Versa 2 的用户现在可以使用谷歌钱包应用来管理与他们的可穿戴设备相连的支付卡。

IT之家了解到，所有上述改进都是 Google Play Services v50.22 和 Google Play Store v33.5 的更新一部分，前者是在 12 月 15 日发布的，而最新的 Play Store 版本已在 12 月 12 日开始推出。