时间紧任务重，教你快速搞定一份城市介绍 PPT

hello，伙伴们，我是云朵，改稿来啦~

原稿内容来自知乎上的一个问题：

按照惯例，从中间选择 4 页进行改稿：

图源：知乎

好啦，话不多说，直接进入改稿流程。

01. 封面页

先看一下原稿件：

存在不足的地方有：

背景太花哨；文字和背景亮度对比不够；主文字建议换为“港通天下，书藏古今”，“阿拉宁波欢迎你”比较平淡。

去掉多余元素，得到纯文字稿：

封面页一般内容比较少，我们可以直接选择一些有表现力的图片作为主图：

最后这张图胜出：

原因如下：

图片中有面积比较大的天空，我们可以简单的使用一下【PS-滤镜-模糊画廊-移轴模糊】功能，将上方和下方区域进行模糊，增大留白面积，用以放置文字。

将图片放置在页面中，在画布上方补一块图形，继续增大留白面积：

将文字置于画面中：

文字现在的排版看着较为平淡，我们可以使用书法体，增强文字表现力：

检查页面，发现上方天空对文字的干扰性太大，可以在上方加一个浅色蒙版：

为了加强页面的层次感，在文字处加一些小文字，在页面下方加云：

到此第一页就完成了，接下来开始第二页。

02. 目录页

老规矩，先看一下我们的原稿：

可以继续优化的地方有：

左右页面边距太小；目录标题文字太小；衬底颜色太浅导致文字看不清。

去掉多余元素，得到空白稿：

目录页可以直接延续封面页的背景，且总共有 4 个点，可将它们分散在页面中：

在四个点下方分别加上色块，将信息有效的组织起来，方便读者阅读：

继续延续封面的设计，将文字换为书法体：

现在页面整体的融合感不强，可以使用穿插的手法解决这个问题：

目录页完成啦，继续下一页。

03. 地理环境

这一页分别从地貌、气候、水文三个方面介绍了宁波。

和上一页存在同样的问题，就不过多展开了。

文字稿如下：

可以按照这样的版式排布：

将内容填入到版式中：

找三张相关图片放入卡片，用于丰富背景：

检查这一页面，发现与前两页的风格不统一，主要问题出现在色彩上，蓝色占比不够。

解决方法：将图片面积缩小，背景的颜色改为浅蓝。

04. 风景名胜

这一页介绍宁波的名胜古迹，共有两个景区：

存在的不足之处有：

文字间距过密；图片上的文字看不清，左右页边距太小。

继续我们的改稿流程：

首先找这块内容的相关图片：

我们继续延续前三页的卡片式排版，将图片文字摆放在一起：

接着优化文案，将信息分段，不同的内容采用不同的表现形式：

给卡片加上底座，增加页面的层次感：

到此，这四页 PPT 就完成啦，整体看一下修改后的效果：

今天涉及到的知识点：

如何选择与处理背景图并增强页面层次感

用重复的元素与配色统一不同页面的风格

用卡片式排版快速完成一份城市介绍 PPT

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT），作者：王晶晶晶