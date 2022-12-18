时间紧任务重，教你快速搞定一份城市介绍 PPT

hello，伙伴们，我是云朵，改稿来啦~
原稿内容来自知乎上的一个问题：
按照惯例，从中间选择 4 页进行改稿：
好啦，话不多说，直接进入改稿流程。
01. 封面页
先看一下原稿件：
存在不足的地方有：
背景太花哨；文字和背景亮度对比不够；主文字建议换为“港通天下，书藏古今”，“阿拉宁波欢迎你”比较平淡。
去掉多余元素，得到纯文字稿：
封面页一般内容比较少，我们可以直接选择一些有表现力的图片作为主图：
最后这张图胜出：
原因如下：
图片中有面积比较大的天空，我们可以简单的使用一下【PS-滤镜-模糊画廊-移轴模糊】功能，将上方和下方区域进行模糊，增大留白面积，用以放置文字。
将图片放置在页面中，在画布上方补一块图形，继续增大留白面积：
将文字置于画面中：
文字现在的排版看着较为平淡，我们可以使用书法体，增强文字表现力：
检查页面，发现上方天空对文字的干扰性太大，可以在上方加一个浅色蒙版：
为了加强页面的层次感，在文字处加一些小文字，在页面下方加云：
到此第一页就完成了，接下来开始第二页。
02. 目录页
老规矩，先看一下我们的原稿：
可以继续优化的地方有：
左右页面边距太小；目录标题文字太小；衬底颜色太浅导致文字看不清。
去掉多余元素，得到空白稿：
目录页可以直接延续封面页的背景，且总共有 4 个点，可将它们分散在页面中：
在四个点下方分别加上色块，将信息有效的组织起来，方便读者阅读：
继续延续封面的设计，将文字换为书法体：
现在页面整体的融合感不强，可以使用穿插的手法解决这个问题：
目录页完成啦，继续下一页。
03. 地理环境
这一页分别从地貌、气候、水文三个方面介绍了宁波。
和上一页存在同样的问题，就不过多展开了。
文字稿如下：
可以按照这样的版式排布：
将内容填入到版式中：
找三张相关图片放入卡片，用于丰富背景：
检查这一页面，发现与前两页的风格不统一，主要问题出现在色彩上，蓝色占比不够。
解决方法：将图片面积缩小，背景的颜色改为浅蓝。
04. 风景名胜
这一页介绍宁波的名胜古迹，共有两个景区：
存在的不足之处有：
文字间距过密；图片上的文字看不清，左右页边距太小。
继续我们的改稿流程：
首先找这块内容的相关图片：
我们继续延续前三页的卡片式排版，将图片文字摆放在一起：
接着优化文案，将信息分段，不同的内容采用不同的表现形式：
给卡片加上底座，增加页面的层次感：
到此，这四页 PPT 就完成啦，整体看一下修改后的效果：
今天涉及到的知识点：
如何选择与处理背景图并增强页面层次感
用重复的元素与配色统一不同页面的风格
用卡片式排版快速完成一份城市介绍 PPT
本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT），作者：王晶晶晶