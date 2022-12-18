经典游戏《魂斗罗》多年的谜题，“骑马”和“变鬼”到底怎么回事

估计科乐美都没有想到，街机平台平平无奇的《魂斗罗》，在红白机平台重制之后居然这么受欢迎，甚至成为现象级的游戏。

对于如今的玩家们来说，接触到的 1 代和 2 代都是在红白机平台。为什么会这样呢？

就是因为街机版的两部作品难度比较大，对新手玩家非常不友善，而且还是竖屏的，没有背板能力的人只有死路一条。

加上八十年代末期，街机版的射击游戏已经层出不穷，《魂斗罗》并不占据什么优势。

到了红白机平台，《魂斗罗》如鱼得水，成为过关类射击游戏的开山鼻祖，瞬间吸收了大批的粉丝。

但也正是因为《魂斗罗》是重制版，因此一般都不会进入什么排行。甚至在最受欢迎红白机游戏榜上无名。

《魂斗罗》在红白机平台虽然一开始就很受欢迎，但并不是所有人都喜欢。因为当时的手柄按键没有“连射”键，这就让玩射击游戏的玩家很吃亏，手柄这么折腾也用不了多久。即使有 M 弹，你也未必保得住。

最初没有几个人能够一命通关。

后期的红白机手柄加入了“连射”按键，《魂斗罗》则瞬间封神，这个功能似乎就是为射击游戏量身定做的。

说实话，后期的《魂斗罗 3》难度也是很大的，如果你有当年玩《魂斗罗 1》的那种毅力，练到一命通关也不难。

在九十年代初期，随着红白机游戏的爆火，曾经出现过很多很多的“谣言”。

这是来自大江南北的小伙伴们分享的经历：

“我小时候有个电子怀表，不知道谁说的，按成 8.88 秒，就能变成游戏机，我天天按......”

“害人不浅！黄色的电子怀表！8 秒 88！按出来等了好几天！表绳有一个黄色塑料块说是游戏卡！”

“这个是真的啊，现在苹果手机秒表按 88.88 秒有动画显示就是致敬这个传说的啊。”

“小时候希尔顿香烟里边的一个纸片集齐 100 个可以换一个小霸王。”

“我爸说俄罗斯方块打到 999 关，游戏就能变双截龙。”

“同学说将卡带金手指泡在酒精里面，人物就会变透明打不死，结果害得我报废了一张卡。”

当年的《魂斗罗》更是被谣言包围，我们随时都能听到小伙伴说自己看到了什么不可思议的画面，多年来一直没办法证实真假。

不过也有一些传言在当时就得到了证实，其中就有大家最熟悉的“骑马”和“变龙”。

骑马

当年你有没有打出过这种特效呢？

第一次看到的时候真的亮瞎了我的眼睛，那时候的 CRT 显示器本来就比较模糊，因此当时几乎所有玩家都认为这就是在骑马。

因为每次显示的时间都很短，久而久之在我们脑海里就是这样的了。

“骑马”能出现这种效果只能在 2 关和 4 关，当时我们都认为是随机出现的。也有很多玩家专门测试骑马的操作，但都无法做出来。大家都不知道出现的原理是什么。

不过只要有人能做到一次，就会引起轰动。

那么，这到底是怎么回事呢？

骑马，往往是出现在两个人一起进行的 2 关和 4 关，而且只有 2P 能够骑马。

在打掉两边的炮台之后，2P 按住斜下攻击就会变成“马”。

最初我们一位是随机出现的效果，后来才知道只要 1P 跳起来，2P 只要是斜下就会变马

如下图：

如今，以我们的见识已经足以解释这种现象了，这就是贴图错误。

其实这种贴图错误在 FC 游戏中是最常见的，我们要是卡没有插好，或者卡带出问题了就有可能出现花屏。如下图：

这可是原版可以做出来的效果哦，只需要插卡的时候不要插太好。

其实这类贴图错误，能够人为触发的场景就有好几处。另一处，则是大家津津乐道的“变鬼”。

为围绕着这个贴图错误，又出现了类似“水下八关”的传闻。

这个之前敖厂长已经专门介绍过了。水下八关的确有，不过是在《魂斗罗》在 MSX2 平台发布的一款游戏。

其实这个传言最初不是谣言，毕竟真实存在。但是传着传着就变味了，让玩家们认为是红白机平台也能触发。

当传言变成了谣言，那玩家们就是最大的受害者。

正好在第六关出现了贴图错误，于是这里就成为谣言的突破口

传说中：六关最后一个小兵走，当他“变鬼”之后然后跳到他身上，就能进入水下八关。多少玩家经过了无数次的尝试都已失败告终，可以试到吐！

多少玩家在六关白白丢了性命。

最后，你知道《超级魂斗罗》在第七关场景口一直发射 S 弹的话，会有什么奇妙的事情发生吗？当年我们这边的小伙伴都曾经做到过哦！

现在玩玩新游戏，总感觉就是走一个流程，不愿意再去研究细节，通关之后索然无味。甚至有时候玩玩那些评分很高的游戏，也感觉都一般般，不知道怎么评上高分的。

或许就是玩游戏的心态变了吧！

闲暇之余，偶尔还会回味一下昔日的那些老游戏。

这才发现原来当年自己在游戏中付出过很多，同时也得到了很多的快乐。

只是如今玩游戏，已经不愿意再投入更多的精力了。

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本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代