原文标题：《这才是真正的搬运工，盘点 6 种常见的物料输送方式，你见过几种？》

要是说将物料从一个地方搬运到另一个地方，用什么样的方式，现在的选择那就比较多了。

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不管是颗粒，粉末，液体或者是气体都有相对应的搬运设备，下面就来了解一下几种主要的物料输送方式。

输送的发展历史

人类最早要搬运物体都是靠双手，后来开始用简单的工具及多人合作搬运，如多人利用绳索和木棍抬，还有将物体放在原木上滚动搬运。

后来人类开始学会了，利用天然资源来提供能量远距离的输送物体，如使用水和风。

19 世纪，随着工业革命和新技术的到来，开始大量出现各种输送设备，不但减轻了劳动者的强度，同时也提高了搬运物料的效率。

如我们熟悉的带式输送机，螺旋式输送机以及钢带式输送机，都是在 19 世纪中期出现的。

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随着技术和材料的发展，输送的物体开始变得多样，如气体，液体等等，输送的距离也从车间内变成城市与城市之间，甚至是国家与国家之间，而输送设备也成为了社会中不可或缺的设备。

下面就来盘点一下常见的物料输送方式

NO.1 螺旋式输送

螺旋式输送是利用电机带动螺旋回转，移动物料以实现输送物料的目的，它能够水平，倾斜，垂直甚至是任意组合来输送物料。

螺旋式送料系统主要由料槽、螺旋叶片，转动轴以及驱动装置所组成。

螺旋输送主要用于输送各种粉状、粒状、小块状物料；广泛应用于粮食工业、建筑材料工业、化学工业、机械制造业、交通运输业等行业中。

当螺旋体转动时，进入料槽的物料受到旋转叶片的方向推力，该推力会随着叶片的旋转使物料绕轴转动，从而实现输送物料的目的。

螺旋输送可与各种规格的挤出机、高速混合机配套使用，从而实现加料自动化。

NO.2 输送带

输送带，又称运输带，是用橡胶与纤维，金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品皮带来承载和运送物料，底部靠皮带或者链条带动辊轮旋转，从而驱动皮带来输送物料。

输送带在农业、工矿企业和交通运输业中，广泛用于输送各种固体块状和粉状物料或成件物品。

输送带能连续化、高效率、大倾角运输，输送带操作安全，输送带使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力。

NO.3 管道输送

管道输送主要是用于，长距离大直径或者短距离小直径输送气体或者液体，是石化及天然气等行业最主要的设备之一。

与其它运输方式相比较，管道输送具有运量大、密闭性好、成本低和安全系数高等特点。

管道输送按照输送工艺可分为等温输送、加热输送和顺序输送等；按照输送介质可分为原油管道、成品油管道、天然气管道。

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管道输送的发展与能源工业的发展密切相关，随着人类对化石能源使用量越来越大，输送能源的管道也就越铺越远。

与其它输送方式相比，管道输送具有以下特点：首先管道输送量大，与铁路输送相比基建费用低；受气候等因素影响少，可长期稳定连续运行，对环境的污染小；运价低、耗能少，管道输送价约为铁路的五分之一至六分之一，仅高于水路运输；受地形限制小，基本不占用耕地。

NO.4 管链式输送

通常粉末或者小颗粒物料的输送可以通过气输送、螺旋、斜槽等方式，但是这些输送方式都会造成一定的环境污染，使用管链式输送就能够解决这个问题。

管链式输送系统主要包括进料口、输料管、出料口，以及链轮、带碟片的链条、电机等构成；在封闭的管道内，依靠链条拉着圆形碟片，从而带动物料前进完成连续输送的。

整条输送线由两根输料管形成相通的循环回路，而在输料管的拐弯处，设置了转向链轮，物料通过换向装置作直角转弯或其它角度转弯输送，并且每台输送机可多次转弯。

所以，管链式输送并不会受到环境的限制，能有效避开障碍物，输送方向变得非常灵活。

管链式输送能够连续输送粉状、膏状、小颗粒状及小块状等散装物料，并且能够水平、倾斜和垂直组合的输送物料，在食品，矿业，化工，医药等领域广泛使用。

NO.5 悬挂式输送

悬挂式输送是工业生产中常用的一种输送方式，它是将零部件或者是成品通过悬挂的方式输送，还有就是零部件在悬挂输送过程中进行喷漆，喷塑或者是烘干等处理。

悬挂输送系统设备具有结构简单、可靠性高，使用成本低以及输送量大的特点。

悬挂输送系统主要由牵引链条、滑架、吊具、架空轨道、驱动装置、拉紧装置、和安全装置等组成。

悬挂输送是通过牵引链条在架空轨道上运动，牵引链条上接有滑架，滑架连接有装载工件的吊具，在驱动电机的运行下，持续不断的向前输送悬挂的产品。

如今，悬挂式输送已经开始走出车间，在电商，物流以及服务领域也开始大量使用，如医院和一些特色餐厅。

NO.6 磁动力输送

随着技术的发展，人们也在不断寻找更加节能和环保的输送方式，磁动力输送就是一种颠覆传统的输送方式。

例如说传统的煤矿都是依靠输送带，非常的耗能，而且效率还不高，中国一家煤矿企业就将磁动力技术应用到了物料输送行业中，通过在轨道上安装直线同步电机，在运料车下安装永磁体，只要通电后，运料车就会快速的向前运动。

磁动力输送具有爬坡能力强、建造成本低、运量大、能效高、环保等多项优势，能够广泛适用于各类物料端到端的输送作业，是很多行业最理想的输送解决方案。

物料输送看似简单，但其发挥的作用却非常重要，所以，各个行业都在不断寻找最理想的输送方式。

你还知道哪些输送方式呢？

文中图片截取自 Youtube《Conveying of bulk material》

文中 gif 截取自 Youtube《Shaftless Screw Conveyors》《belt conveyor from ground to truck loader stacker》《Power and Free Conveyor for Painting Valves》

本文来自微信公众号：制造原理 （ID：zhizaoyuanli），作者：老郑