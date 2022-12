原文标题:《这才是真正的搬运工,盘点 6 种常见的物料输送方式,你见过几种?》

要是说将物料从一个地方搬运到另一个地方,用什么样的方式,现在的选择那就比较多了。

不管是颗粒,粉末,液体或者是气体都有相对应的搬运设备,下面就来了解一下几种主要的物料输送方式。

输送的发展历史

人类最早要搬运物体都是靠双手,后来开始用简单的工具及多人合作搬运,如多人利用绳索和木棍抬,还有将物体放在原木上滚动搬运。

后来人类开始学会了,利用天然资源来提供能量远距离的输送物体,如使用水和风。

19 世纪,随着工业革命和新技术的到来,开始大量出现各种输送设备,不但减轻了劳动者的强度,同时也提高了搬运物料的效率。

如我们熟悉的带式输送机,螺旋式输送机以及钢带式输送机,都是在 19 世纪中期出现的。

随着技术和材料的发展,输送的物体开始变得多样,如气体,液体等等,输送的距离也从车间内变成城市与城市之间,甚至是国家与国家之间,而输送设备也成为了社会中不可或缺的设备。

下面就来盘点一下常见的物料输送方式

NO.1 螺旋式输送

螺旋式输送是利用电机带动螺旋回转,移动物料以实现输送物料的目的,它能够水平,倾斜,垂直甚至是任意组合来输送物料。

螺旋式送料系统主要由料槽、螺旋叶片,转动轴以及驱动装置所组成。

螺旋输送主要用于输送各种粉状、粒状、小块状物料;广泛应用于粮食工业、建筑材料工业、化学工业、机械制造业、交通运输业等行业中。

当螺旋体转动时,进入料槽的物料受到旋转叶片的方向推力,该推力会随着叶片的旋转使物料绕轴转动,从而实现输送物料的目的。

螺旋输送可与各种规格的挤出机、高速混合机配套使用,从而实现加料自动化。

NO.2 输送带

输送带,又称运输带,是用橡胶与纤维,金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品皮带来承载和运送物料,底部靠皮带或者链条带动辊轮旋转,从而驱动皮带来输送物料。

输送带在农业、工矿企业和交通运输业中,广泛用于输送各种固体块状和粉状物料或成件物品。

输送带能连续化、高效率、大倾角运输,输送带操作安全,输送带使用简便,维修容易,运费低廉,并能缩短运输距离,降低工程造价,节省人力物力。

NO.3 管道输送

管道输送主要是用于,长距离大直径或者短距离小直径输送气体或者液体,是石化及天然气等行业最主要的设备之一。

与其它运输方式相比较,管道输送具有运量大、密闭性好、成本低和安全系数高等特点。

管道输送按照输送工艺可分为等温输送、加热输送和顺序输送等;按照输送介质可分为原油管道、成品油管道、天然气管道。

管道输送的发展与能源工业的发展密切相关,随着人类对化石能源使用量越来越大,输送能源的管道也就越铺越远。

与其它输送方式相比,管道输送具有以下特点:首先管道输送量大,与铁路输送相比基建费用低;受气候等因素影响少,可长期稳定连续运行,对环境的污染小;运价低、耗能少,管道输送价约为铁路的五分之一至六分之一,仅高于水路运输;受地形限制小,基本不占用耕地。

NO.4 管链式输送

通常粉末或者小颗粒物料的输送可以通过气输送、螺旋、斜槽等方式,但是这些输送方式都会造成一定的环境污染,使用管链式输送就能够解决这个问题。

管链式输送系统主要包括进料口、输料管、出料口,以及链轮、带碟片的链条、电机等构成;在封闭的管道内,依靠链条拉着圆形碟片,从而带动物料前进完成连续输送的。

整条输送线由两根输料管形成相通的循环回路,而在输料管的拐弯处,设置了转向链轮,物料通过换向装置作直角转弯或其它角度转弯输送,并且每台输送机可多次转弯。

所以,管链式输送并不会受到环境的限制,能有效避开障碍物,输送方向变得非常灵活。

管链式输送能够连续输送粉状、膏状、小颗粒状及小块状等散装物料,并且能够水平、倾斜和垂直组合的输送物料,在食品,矿业,化工,医药等领域广泛使用。

NO.5 悬挂式输送

悬挂式输送是工业生产中常用的一种输送方式,它是将零部件或者是成品通过悬挂的方式输送,还有就是零部件在悬挂输送过程中进行喷漆,喷塑或者是烘干等处理。

悬挂输送系统设备具有结构简单、可靠性高,使用成本低以及输送量大的特点。

悬挂输送系统主要由牵引链条、滑架、吊具、架空轨道、驱动装置、拉紧装置、和安全装置等组成。

悬挂输送是通过牵引链条在架空轨道上运动,牵引链条上接有滑架,滑架连接有装载工件的吊具,在驱动电机的运行下,持续不断的向前输送悬挂的产品。

如今,悬挂式输送已经开始走出车间,在电商,物流以及服务领域也开始大量使用,如医院和一些特色餐厅。

NO.6 磁动力输送

随着技术的发展,人们也在不断寻找更加节能和环保的输送方式,磁动力输送就是一种颠覆传统的输送方式。

例如说传统的煤矿都是依靠输送带,非常的耗能,而且效率还不高,中国一家煤矿企业就将磁动力技术应用到了物料输送行业中,通过在轨道上安装直线同步电机,在运料车下安装永磁体,只要通电后,运料车就会快速的向前运动。

磁动力输送具有爬坡能力强、建造成本低、运量大、能效高、环保等多项优势,能够广泛适用于各类物料端到端的输送作业,是很多行业最理想的输送解决方案。

物料输送看似简单,但其发挥的作用却非常重要,所以,各个行业都在不断寻找最理想的输送方式。

你还知道哪些输送方式呢?

