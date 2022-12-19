魅族将在 12 月 23 日的魅友大会 2022 上与用户交流“魅族 19”，还有神秘新品亮相

IT之家 12 月 19 日消息，在高通发布第二代骁龙 8 移动平台后，魅族科技宣布其全新旗舰将首批搭载高通第二代骁龙 8 移动平台。

魅族宣布将于 12 月 23 日 14:30 在珠海喜来登举办魅友大会 2022，与大家一起聊聊魅族 19。从海报中可以看到，魅族表示会有一款神秘新品亮相，有可能就是这款所谓的“魅族 19”演示机，届时可能会告诉大家“魅族 19，久到离谱”的原因，也可能会直接宣布取消魅族 19（因为魅族只是说“聊聊”），下一代新机命名为魅族 20 系列。

IT之家曾报道，之前有两款型号为 M381Q 和 M391Q 的魅族手机出现在了固件数据库中，当时有爆料者称其将分别命名为魅族 20 和魅族 20 Pro。

无魅友，不魅族！#魅友大会 2022 将于 12 月 23 日正式启幕，魅族魅友家诚邀各位魅友莅临珠海，共同参与魅友大会。 「特别说明」 1、请根据提示在报名页中填写真实信息，收件地址需写明省、市、区（县）各级信息，如因信息不全导致未入选，责任归个人； 2、由于场地原因，我们将根据参加理由及其他因素进行筛选； 3、我们将于 12 月 20 日前对入选魅友进行电话确认，请务必留意接听； 4、魅族魅友家仅提供报名资格，线下活动中产生的路费及其他费用需自行承担，距离珠海较远的魅友请合理安排时间和行程。

今年 7 月，星纪时代宣布持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。同时担任魅族科技董事长的星纪时代副董事长沈子瑜表示，魅族将保留独立团队，明年发布新旗舰。

IT之家了解到，魅族科技于 2003 年成立，如果新机在明年发布，恰好是 20 周年，似乎改名魅族 20 系列也是有可能的。