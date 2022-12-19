动动手，两步配置好 Mesh 组网

原文标题：《保姆级 Mesh 组网指南》

全屋畅联一直是个备受关注的话题，隔了墙的卧室、装了摄像头的家门口、洗手间的角落、大户型的阳台……

慢成龟速的网络还有救吗？

全屋畅联不仅仅需要更强的信号覆盖，还要有一整套的网络方案。

如今，Mesh 组网是目前最为流行的方案。

简单来说，Mesh 组网就是通过采用多台支持 Easy Mesh 规范的千兆双频路由器进行组网，解决 Wi-Fi 穿墙和覆盖难题，配置方便，灵活性强，实现无死角的全屋 Wi-Fi 覆盖。

理论知识有了，这堂实践课，小兴教你如何配置 Mesh！

两步就能完成 Mesh 配置 ——

第一步、配置 Mesh 主路由器

通过指示灯来识别路由器工作状态：

红色常亮：主路由器配置未完成或网络异常。

绿色常亮：主路由器配置完成且互联网已连接正常。

第二步、配置 Mesh 副路由器

主路由器配置完成后，其余设备均作为 Mesh 副路由器，可以按照下面的两种方式之一，配置并完成与主路由器的 Mesh 组网。

1、组网完成后，请等待 10 秒钟确认组网稳定后，即可将副路由放到需要放置的地方。

2、通过指示灯来识别路由器工作状态：

红色常亮：副路由器 Mesh 组网配置未完成或组网失败。

绿色常亮：副路由器 Mesh 组网完成，已连接到主路由器。若为无线连接主路由器，无线信号强。

蓝色常亮：副路由器 Mesh 组网完成，已连接到主路由器，无线连接信号较弱，建议调整副路由器的位置。

总结

当无线设备在多个 Mesh 节点（路由器）之间移动时，Mesh 系统会根据信号强度、网络负载、端口占用等综合因素，自动引导手机连接到信号更好、负载更低的节点路由。

有了 Mesh 组网，就能轻松实现全屋 Wi-Fi 网络覆盖。

动动手，两步配置好 Mesh 组网吧！

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）