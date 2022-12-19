全球首个：市区打车去机场，完全无人驾驶那种

打一辆无人车去机场，谷歌 Waymo 已经率先做到了。

从凤凰城天港国际机场到市中心，车上不再配安全员，全车完全无人驾驶，7×24 小时全天候运营。

不需要签保密协议，也无需经历冗长的等待，只需要下载 App 就能抢先体验。

票价嘛，跟坐一般的 Uber 和 Lyft 出租车差不多。

就连凤凰城市长体验过后，都赞不绝口：

这就是未来。

打一辆 Waymo 无人车去机场

无人车往返路线，固定在美国凤凰城天港国际机场到市中心之间。

这项服务从 12 月 16 日起正式启动，面向所有公众开放，车上不设安全员。

但需要注意的是，Waymo 无人车并不是直接把你送到机场航站楼，而是送到离机场非常近的列车摆渡站点，这个地方叫做 44th Street Sky Train station。

在这里搭乘列车后，你才能最终抵达机场。

至于这么做的原因，目前还没说。大概是直接送到航站楼，就得应对复杂的人车交互 —— 主要是人类司机驾驶的车辆和无人车之间的交互。

整体上，无人车整段行驶路程比较短，全长大约 5 英里，换算约为 8 公里。

定价方面，官方表示不采用动态定价策略，价格与乘坐 Uber 和 Lyft 等美国版滴滴差不多。

Waymo 还会动态监测乘客的预计到达时间，并相应地调整车队规模。

他们采用的车型是电动捷豹 I-Pace：

汽车行驶过程中比较平稳：

这辆 Robotaxi 最先载着凤凰城市长 Kate Gallego 顺利抵达：

抵达目的地后，Robotaxi 车尾会自动亮灯：

关于乘坐感受，市长表示：

乘坐过程中我喜欢看着屏幕，你能看到所有行人和汽车，你可以看到汽车能够看到的所有东西，这一点让我觉得很安全。

Waymo 首席产品官 Saswat Panigrahi 评价：

这是世界上唯一一辆能将乘客从机场送往市中心的无人车，特别是在节假日期间。人们只需要下载 App，不需要等待，不用签保密协议，全天候运营。

事实上，Waymo 向公众开放这项机场接送服务，也并非一蹴而就。

早在今年 11 月 1 日，他们就开始了路测，当时车上保留了安全员，而且不向公众开放。

你需要报名加入 Waymo 的测试计划，同时还要签署保密协议，才有机会体验这项服务。

如今仅仅过去了 2 个月左右，Waymo 正式向公众开放了，这对 Waymo 来说意义重大。

随着订单数量的增加，Waymo 能够积累更多道路数据，也能初步获得一些营收。

Waymo 商业化落地不断提速

Waymo 无人车在凤凰城的商业化落地，有一个漫长的过程。

早在 2017 年 4 月，Waymo 在这里推出了一项早期乘车计划，类似于后来的“内测用户计划”，主要是邀请用户乘车体验，并且及时提供反馈。

受邀用户每天在任何时间段都可以搭乘无人出租车，去任何地方都行，只要行驶面积在旧金山两倍的区域内。

最初只有几个人乘坐，到后来每天有超过 400 名用户体验 Waymo 的无人出租车，每天行驶里程超过 24000 英里（约 38624 公里）。

前来体验的用户，年龄段集中在 9 到 69 岁之间，身份和职业多种多样 —— 包括老年人、高中生、一家三口、残疾人、没驾照的人等等，他们通常是搭无人车去上班、上学、就医、购物、去饭店、看电影等等。

到了 2020 年 10 月，Waymo 在凤凰城郊区正式向公众开放无人驾驶服务，不设置安全员的那种，即默认为“仅限乘客”模式，但官方称不能立马实现整个凤凰城 600 平方英里内全面覆盖。

当时，Waymo 每周为用户提供数百次无人驾驶搭车服务。

到了今年 3 月，Waymo 将这项服务从郊区扩展到了凤凰城市中心地带。

并且遵循着三步走的计划：首先，在有安全员的前提下，让 Waymo 员工先行体验，然后邀请一部分内测用户体验，最后才向公众开放。

到了今年 8 月，Waymo 开始邀请内测用户体验凤凰城市中心的无人车服务，不设安全员那种。

再就是今年 11 月，任何人都可以在凤凰城市中心叫到 Waymo 的无人车，官方称凤凰城市中心的服务区域将会在现有基础上扩大一倍。

除了凤凰城，Waymo 无人车还在旧金山和洛杉矶两座城市相继落地。

旧金山市民现阶段可以免费乘坐 Waymo 无人车，但市中心核心区域仅限 Waymo 内部员工乘坐。

至于洛杉矶，今年 10 月，Waymo 官方表示将在洛杉矶部署数十辆无人车，并在这个基础上不断扩大规模。

在 Waymo 入驻的众多城市中，洛杉矶人口数量最多，这里拥有 1300 万居民，是美国第三大叫车市场。

当然，随后在旧金山和洛杉矶的落地节奏，大致应该会和 Waymo 在凤凰城所做的一样。

中国很快也能打无人车去机场

中国能不能叫一辆无人车去机场？

能，而且已经被写进了国家政策里。

去年 4 月，智能网联汽车政策先行区正式出炉，一大波自动驾驶利好政策紧随而至。

其中最瞩目的就是 —— 包括北京亦庄新城 225 平方公里规划范围、大兴国际机场，以及包括 6 条总长约 143 公里的高速路、快速路。

具体是：

京津高速北京段、京台高速北京段、大兴机场高速、南五环衔接段、南六环衔接段、大兴机场北线高速。

更加直白来说，如果京东（著名亦庄巨头）员工前往大兴机场坐飞机，打个无人车，可能是最酷的选择了。

也可能是最便宜的。

因为在这一次先行政策中，明确鼓励经过充分验证的智能网联汽车在政策先行区率先开展试运行及商业运营服务，覆盖自动驾驶出行服务、智能网联公交车、自动驾驶物流车、自主代客泊车等规模化试运行和商业运营服务，企业在商业运营过程中可提供收费服务。

届时有哪些无人车可供选择呢？

首批应用牌照，发放给了 3 家自动驾驶公司。

从左至右：小马智行、百度 Apollo，以及滴滴自动驾驶。

其中最多的牌照依然流向了百度，Apollo 拿到了 53 张夜间及特殊天气测试通知书、5 张一般性道路测试牌照。

当然，之所以北京的政策先行区如此激动人心…… 是因为会很快引领更多城市和地区。

会上也强调了，将全面提升北京市对国内外创新资源的吸引集聚能力，积极引领和赋能智能网联汽车产业发展，通过城市级的先行先试，推动法律、法规、标准的逐步成型，有助于形成可复制、可推广的管理模式，促进创新监管政策在全市实施。

另外，百度和小马，也都获准可以采用主驾无人的方式运营了。距离全无人驾驶又近了一步。

这意味着，很快，接机和送机，或许能打一辆无人车了。

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：邓思邈