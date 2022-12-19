支付宝上线“健康防疫”专区，提供互联网医院在线问诊、多平台线上购药等

IT之家 12 月 19 日消息，防控优化措施“新十条”出台以来，各地陆续主动开通互联网医院，提供在线问诊或复诊开方等服务，多个线上购药平台也在尽力保障药品供应及配送。

为了减少服务分散问题，方便用户集中寻医问药，支付宝近期已开通“健康防疫”专区，集发热快速咨询，三级公立互联网医院线上问诊、慢病复诊开方，多平台在线购药等服务于一体，提供一站式问诊购药服务。通过支付宝搜索“问诊买药”即可进入服务专区，包含“在线问诊”和“在线购药”两类服务。

进入“在线问诊”页面，可以通过阿里健康互联网医院“快速咨询”板块，选择“发热咨询”或“常见病咨询”等，全国公立医院医生不间断在线，最快 60 秒接诊。此外，杭州、上海、南京等多地三级公立互联网医院也已接入专区，医生 24 小时在线，向患者提供在线咨询或复诊开方、配药到家服务，更多公立医院还在陆续接入中。

在“在线购药”页面，可自行选择阿里健康药房或饿了么极速购药，按需购买。IT之家提醒的是，药品存量每天变化，市民以平台查询结果为准，有些紧缺药品可由其他同成分药物替代，有些药物不可混用，如果不清楚，可返回在线问诊页面，寻求医生的专业建议。

近期气温骤降，流感与新冠等病症多发，专家提醒，有发热症状或家里老人慢性病需要复诊开方时，尽量选择在线诊疗购药，避免线下到院的聚集风险。