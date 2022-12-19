华为图文介绍智能车灯解决方案 XLight：集安全照明、智能助驾、娱乐交互功能于一体

IT之家 12 月 19 日消息，华为此前推出了智能车灯解决方案 Huawei XLight ，为主机厂提供集安全照明、智能助驾、娱乐交互功能于一体的智能车灯，该方案可实现百万像素精细化照明和智慧灯光表达。

华为介绍，车灯核心功能就是安全照明，该套方案能根据道路实况自动多样化光型调节，预设算法像素级亮度调节，自适应道路模式切换。

其支持近光增强功能，在市区小路、偏远乡村，近光视野更明亮，更早发现障碍物，留给车主更多反应时间。

而自适应远光灯系统 ADB (Adaptive Driving Beam) 的加入，并通过自研精准感知算法，可实现人车精准遮蔽，保障远光不干扰其他交通参与者。

IT之家了解到，在智能助驾方面，华为车灯系统自定义车语交互，让车更懂你；智能算法光毯精准贴合车道，防抖算法实现高品质投影。示宽光毯在车前显性示宽线提示，辅助窄道驾驶居中；交互光毯能闪烁表达交互意图，有效避免盲区碰撞。

华为车灯系统带来百万级像素精准视觉体验，将第三类空间延伸至车外，提升消费体验感。支持定制迎宾，包括上班模式，回家模式，生日 Party，节日纪念日，打造生活仪式感。

华为方面表示，该方案具有极致造型、高清视场、智能光控三大核心亮点，以业界领先的小体积优势，灵活适配更多车型；百万级像素极致体验高像素、高清晰度照明效果更佳；华为自研图像处理算法车道预测贴合，智能防抖，双灯融合；凭借最佳的图像处理算法，通过独立控制各个像素点提供更多场景应用价值，搭建起人与车、车与车的沟通桥梁。