Ookla 报告：全球 5G 网速平均下行 168.27Mbps，韩国和阿联酋突破 500Mbps

IT之家 12 月 20 日消息，Ookla 在日前公布全球 10 个国家和地区的最快 5G 手机榜单之后，在今天公布的报告中分享了全球的 5G 网络性能。在报告中显示 2022 年第 3 季度全球 5G 网络下行速度平均为 168.27 Mbps，相比较去年同期的 166.13 Mbps 快了 1%；但是平均上行速度为 18.71Mbps，比去年同期的 21.08Mbps 慢了 12%。

IT之家了解到，Ookla 在报告中写道：

5G 不再是一项新技术，不过许多国家和地区的消费者仍在等待 5G 的完全发挥（甚至某些国家和地区根本不可能连接到 5G）。 我们研究了 2022 年第三季度 Speedtest Intelligence® 的数据，看看 5G 的性能自去年以来有什么变化，哪里的下载速度在国家层面上是最快的，以及卫星技术如何提供额外的连接选择。我们还研究了尚未有 5G 的国家，以了解消费者在哪些地方看到了 4G LTE 接入的改善。

5G 性能最快的 10 个国家和地区在去年发生了一些变化。韩国和阿联酋现在以超过 500 Mbps 的下载速度中值领先。同时，巴西和巴林以略高于 300 Mbps 的 5G 下载速度中位数跻身榜单。

在美国，Ookla 的最新研究发现，T-Mobile 的中位下载速度为 193.06，Verizon 为 119.80，AT&T 为 81.22 Mbps。虽然美国在 5G 网速方面并不是排在第一，但是在 5G 用户规模上是唯一一个为 50% 以上 5G 手机提供 5G 网络的国家。这无疑要归功于 T-Mobile 在 5G 部署方面的领先地位，Verizon 和 AT&T 紧随其后推出了他们自己的 C 波段基础设施。