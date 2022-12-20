动视暴雪首席运营官将出任“无聊猿”首席执行官

北京时间 12 月 20 日早间消息，据报道，元宇宙创企、Bored Ape（无聊猿）NFT 开发商 Yuga Labs 周一透露，《使命召唤》开发商动视暴雪公司首席运营官丹尼尔・阿雷格里（Daniel Alegre）将加入该公司担任其首席执行官。

阿雷格里自 2020 年 4 月以来一直担任这家视频游戏发行商的首席运营官，他将在 2023 年上半年接替妮可・穆尼斯（Nicole Muniz）担任 Yuga 的首席执行官。穆尼斯将继续担任 Yuga 的合伙人和战略顾问。

就在这一消息发布的几天前，拜登政府起诉阻止科技巨头微软以 690 亿美元收购动视暴雪。

动视暴雪上周五在一份文件中表示，阿雷格里上周通知动视，他计划在 3 月 31 日现任任期结束后寻找另一个机会。

阿雷格里说:“自 2021 年凭借无聊猿游艇俱乐部 (Bored Ape Yacht Club) 走红以来，Yuga Labs 通过讲故事和社区建设的强大结合迅速成名。”

这家初创公司在 3 月份表示，在安德森・霍洛维茨 (Andreessen Horowitz) 的加密基金 a16z crypto 领投 4.5 亿美元融资后，该公司估值达到 40 亿美元。

NFT 代表不可替代代币，是一种数字资产，它使用区块链技术记录谁拥有图像、视频或游戏内物品等数字物品。无聊猿 NFT 经常被用作社交媒体上的头像。