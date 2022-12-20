微软已向企业发出警告：请尽快迁移至 Edge，明年 2 月仍依赖 IE11 的业务存在中断风险

IT之家 12 月 20 日消息，微软于上周五宣布，将于明年 2 月永久禁用部分 Win10 系统上的 Internet Explorer 11 浏览器。在公告之外，微软已经向多家企业发出警告，依然依赖 IE11 的业务可能会面临中断的风险。

微软在 Windows 消息中心页面上的最新公告中解释道：“使用 Microsoft Edge 更新来禁用 IE 的更改旨在提供更好的用户体验，并帮助组织将他们最后剩下的 IE11 用户过渡到 Microsoft Edge。提醒一下，IE11 自 2022 年 6 月 15 日起就不再接受支持”。

IT之家了解到，通过 Edge 浏览器的 IE Mode 解决此问题的企业不会受到影响，而依然依赖于 IE11 的企业将会面临业务延迟或者业务中断的风险。微软已经推荐 IT 管理员现在开始迁移并尽快隐藏或者删除员工电脑上的 IE 入口。

微软表示：“如果你希望在 2023 年 2 月 14 日之前禁用 IE 策略，那么现在开始可以先隐藏或者删除任务栏或开始菜单上的 IE 视觉引用。如果您的组织仍然依赖 IE11，则您现在必须采取措施在 2023 年 2 月 14 日之前完成过渡，否则当用户无法访问依赖 IE11 的应用程序时，可能会面临大规模业务中断的风险”。

如果管理员不采取行动的情况下，微软补充说，开始菜单和任务栏上 IE11 图标的视觉引用将在 2023 年年中通过后续更新自动删除。

微软详细介绍到：“在 2023 年 6 月 13 日发布的 Windows 月度安全更新（B 版本）中自动移除 IE11 的视觉参考（例如开始菜单和任务栏上的 IE11 图标）。在 2023 年 5 月 23 日发布的非安全更新中也会开始移除 IE11 的视觉参考”。