马斯克认怂，相比推特会更注重管理特斯拉

12 月 20 日消息，随着美国电动汽车制造商特斯拉的股价持续下跌，股东对公司首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）施加的压力越来越大。他必须在社交媒体推特和特斯拉之间做出选择。从各方面综合考量，马斯克都会选择特斯拉。

上周日，马斯克与美国前总统的女婿贾里德・库什纳 (Jared Kushner) 一同出现在卡塔尔世界杯决赛的看台上。比赛结束后，马斯克在推特上发起一项民意调查，询问自己是否应该辞去首席执行官一职。

有 1700 多万人投了票，57.5% 的人认为马斯克应该辞任推特首席执行官。马斯克表示，他将“遵从这次民意调查的结果”，这让人们纷纷猜测马斯克即将辞职以及有哪些合适的替代人选。

就在开展这项调查之前不久，马斯克发布了一项新的推特平台政策，禁止用户在推特上推广自己在 Instagram、Mastodon 和 Nostr 等其他社交媒体上的账号，这意味着用户不能再在他们的推特账号简介中包含其他社交媒体上的资料链接，也不能发送推文引导用户去查看他们的 Instagram 或 Facebook 等账户。此举让用户很反感。结果不到 12 小时，推特就删除了这一政策。

韦德布什证券 (Wedbush Securities) 股票研究董事总经理丹・艾夫斯 (Dan Ives) 周一在一份分析师报告中表示，马斯克发起的民意调查结果并不令人意外，“因为自从马斯克于今年 10 月底接管推特以来，平台出现史无前例的惨败局面。”

这项调查最终是在马斯克自己需要决定运营特斯拉还是推特的时候进行的。上周特斯拉受到来自分析师和股东的双重打击，这让马斯克不得不在两家公司之间做出选择。

他正在选择特斯拉。毕竟公司股票占到马斯克所拥有 1560 亿美元财富的近一半，而推特上的民意调查恰好给了他一个退出的理由。

压力下的特斯拉

公众一直在质疑马斯克如何管理这么多家公司。光是监督电动汽车制造商特斯拉、太空公司 SpaceX、隧道挖掘企业 Boring Company 和脑机接口初创公司 Neuralink 就足以让他忙得团团转。

当推特加入他的麾下时，特斯拉的投资者势必会担心马斯克肩上又多了一项责任。上周，这种担心情绪达到了顶峰。

12 月 14 日，特斯拉第三大个人股东利奥・科关（Leo KoGuan）在推特上公开表达了对马斯克的不满，暗示他“已经放弃了特斯拉，特斯拉没有首席执行官”。他说，马斯克应该找一个由董事会独立监督的接班人。

特斯拉股东、葛柏川崎财富投资管理公司首席执行官罗斯・格伯（Ross Gerber）上周六也在推特上发声：“马斯克回到特斯拉全职工作，才最符合特斯拉股东的利益。”

投资者的失望理所应当。根据美国证券交易委员会的文件，马斯克上周抛售了 2200 万股特斯拉股票，价值约 36 亿美元。特斯拉市值自 2020 年 11 月以来首次跌至不到 5000 亿美元。

投资机构 IG 首席市场分析师克里斯・比彻姆 (Chris Beauchamp) 表示：“如果你看看特斯拉的股价，就会发现它仍在下跌。”“我认为，市场在想，’带领这家公司走到如今这个地步的人，现在已经走神了。’”

推特的债务问题

自从宣布收购推特以来，马斯克总共已经抛售了约 230 亿美元的特斯拉股票。马斯克本人在试图退出交易后可能已经意识到，自己在收购推特上的赌注越来越大。

除来自红杉资本和卡塔尔投资局等外部投资者的股权外，这笔交易还包括来自摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行等银行财团的 130 亿美元债务融资。

在 12 月 14 日发表的一份分析师报告中，韦德布什证券分析师艾夫斯表示：“推特的噩梦仍在继续，马斯克把特斯拉当作自己的自动取款机，为背负高债务的推特持续提供资金，但是推特的债务问题一天比一天严重。”

在利率很低、特斯拉股价飙升的时候，推特债务并不是什么大问题。今年早些时候，当马斯克提出以 440 亿美元收购推特的想法时，利用特斯拉股票上涨来推动他的疯狂押注不是什么难事。

但随着美联储为抑制通胀而持续加息，用特斯拉股票来偿还收购推特的债务对整个公司来说是一个大问题。

比彻姆说：“这是公司的一个主要负担，因为债务会变得更贵，或者可能更贵。”“这是另一件值得担心的事情。”

马斯克认怂

马斯克似乎已经痛苦意识到美国全面经济衰退所带来的负面影响。12 月 13 日，在抛售特斯拉股票的消息公开前不久，马斯克在推特上写道：“在动荡的宏观经济环境下，尤其是在美联储不断加息的情况下，要小心债务。”

他还试图将特斯拉市值蒸发约 6000 亿美元归咎于美联储。在回应格伯的推文时，马斯克说，“特斯拉的运营状况比以往任何时候都好”，但“我们无法控制美联储”。

然而，特斯拉面临的挑战不止于此。公司股票走势在 2022 年的表现明显逊于纳斯达克指数。相比之下，虽然许多科技企业都面临着同样的逆风，但股价却没有出现同样的暴跌。

比彻姆说：“特斯拉在很大程度上是马斯克概念股。特斯拉的兴衰都取决于马斯克。”周一，特斯拉股价就对马斯克发起的调查结果做出了积极回应，上涨了近 5%。

马斯克此前曾表示，他将在适当的时候寻找其他人来运营推特。诸如计算机科学家和播客主持人莱克斯・弗里德曼 (Lex Fridman) 等马斯克的一些亲密盟友已经自愿要运营这家社交媒体公司。

但马斯克似乎很清楚推特的任务有多艰巨。在广告商纷纷逃离推特平台的时候，他本人已经搞砸了新的蓝 V 认证服务等几个新计划。

周日，马斯克在推特上写道：“没有人想要这份能让推特真正活下去的工作。没有继任者。”