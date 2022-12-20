扫街实拍分享，带你玩转街头中的线条和光影

不知各位喜欢摄影的好友们有没有遇到这种情况，兴致勃勃出门扫街，结果走到街头，发现不知道要拍些什么。

© 陈勇

© 吕功福

© 窦传利

扫街的过程也是学习和提高的过程，本期文章，和大家分享如何在大街上拍出好照片，一起感受「扫街」的魅力~！

ONE.灵活运用线条

当我们细心观察，就会发现生活中充满几何线条元素。

线条在摄影中有着引导视觉的作用，利用线条可以构建起画面的逻辑，从而呈现出与众不同的影像。

© 李星锐

© 孙昊

・建筑 ・

路上形形色色的建筑，是扫街最常见的场景素材。在拍摄之前我们花些许时间构思一下如何构图，观察哪些角度可以突出建筑的结构美。

人们的视线会跟随着线条移动，在拍摄时可以循着建筑物的线条来找取景点，往往可以拍到有趣的照片。

© 韩春松

适当的留白让读者的视觉有喘息的机会同时也能制造出空灵感。

© 杨小忧

建议大家扫街时要多抬头，或许能发现不一样的美感。比如在建筑群中仰拍，可以营造出强烈的视觉冲击。

© 张睿志

从上往下俯拍螺旋楼梯，也是非常受摄影师欢迎的玩法。螺旋线效果在画面中产生一种流动性，也赋予了画面强烈的空间纵深感。

© 海上明月

© 云淡风也清

・街头 ・

路上的斑马线和行车线形成的线条组合，也能成为很好的拍摄题材。线条排列有序，黑白分明，且具有秩序感。路过的行人，让画面又多了几分趣味性。

© 杨挺

下图拍摄的是正在高空作业建筑工人，巧妙的构图将主体人物逐一布局在不同的框架里，独特的视角能给人留下深刻的印象。

© 窦传利

看到下面这张图，我们的视线会顺着路中的线条一直延伸，恰逢路过的行人，成了整个画面的视觉焦点，让整幅作品充满想象力。

© 温暖

当重复的物体有序排列时，我们可以看成一条条直线，拍出秩序感。

© 刘建家

利用长焦镜头压缩空间，很好地将人物与环境结合起来，虽然人物的占比很小，但有了阶梯作为引导，我们还是能快速地聚焦到远方的人物上，简洁的构图也使主体更加鲜明突出。

© 杨群

TWO.用光影制造画面对比

摄影是一门光和影的艺术，光影是照片最好的滤镜。普通的街道有了光影的点缀，瞬间就变得光彩夺目了。

扫街时利用光影的阴暗、浓烈来增添画面的层次感，能让你的照片如虎添翼。

© 叶紫

©RoyPanPhoto

©sky

我们会发现，很多摄影师在扫街时，会将人物以剪影的形式存在，虽然看不清人的脸，通过光线的强烈对比，依旧能将视觉焦点集中在剪影上。

拍剪影的时候，我们可以选择清晨或黄昏光线柔和的时刻，下图把空旷的天空作为背景，低角度进行拍摄，这样画面更干净简洁。

© 黄鱼

傍晚，夕阳将栏杆的影子投在沙滩上，形成了一大一小的亮框，大人看着在嬉戏的小孩。通过虚实结合、框式构图、冷暖对比和明暗处理，巧妙地营造出画面的层次感和氛围感。

© 秋天

下面这幅作品中的四个建筑，形成了特殊框架，小孩的剪影正好镶嵌在阳光洒下的地方，与建筑的投影相互映衬，使这个“决定性瞬间”变得更加耐人寻味。

© 陈俊明

THREE.色彩的冷暖

色彩是营造氛围的重要元素，可以最直观地表达画面中想要传达的情绪和主题。

统一的色调可以达到干净简洁的视觉效果。

© 刘汉强

挑着担子的农民从田埂上走过，金黄色暖色调给人温暖、充满丰收喜悦的感觉。

© 独行峡

蓝调时刻整个天空会呈现一种静谧的蓝色，恰逢天气通透，画面就会很漂亮。蓝调自带的忧郁氛围，也很适合拍摄情绪片哦~

蓝色的天空和橙色的阳光是互补色组合，在视觉上可以起到相互平衡刺激的作用。类似的色彩组合通常运用于日落、日出和城市风光摄影中。

© 丁芳林

© 刘子铉

除了同色系搭配，日常生活出现更多的是具有冷暖差异的对比色。

当蓝色冷色调和黄色暖色调同时出现，马上形成冷暖对比，丰富画面的色彩，增强视觉冲击力。

©HuanHsu

FOUR.等待巧合的瞬间

扫街的特别之处在于，相比于拍摄的设备，更需要我们用眼睛去发现有趣的瞬间。路人的动作、表情都在不断发生变化，这种不可控制的因素，也让照片呈现出更多的人文气息。

想要拍出让人眼前一亮的照片，需要我们预判即将发生的事情，等待时机捕捉恰巧出现的“主角”，制造视觉巧合。

© 范云

下面这张图，拍摄者用茶壶的手柄做框架构图，框中的人恰好也在喝茶，戏剧性效果瞬间拉满。

©Sarah van Rij

再如，下面这张照片，拍摄者捕捉到江面上的两艘渔船，恰好一前一后、一大一小分布在画面的对角线处，让照片锦上添花。

© 吕功福

热爱摄影的你，一定也是热爱生活的。在我们身边，大到高楼，小到街角、巷子、路上的行人和流浪的猫狗都充满温度。

扫街最大的意义在于记录，多用眼睛发现街头的美好，这样拍照才会更加快乐~！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：大叔助理