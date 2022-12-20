调查：德国对华为 5G 设备的依赖程度较以往更甚

IT之家 12 月 20 日消息，根据一份新的调查报告，尽管对中国厂商参与关键基础设施的担忧日益增加，但德国在 5G 无线接入网络设备（RAN）方面对华为的依赖甚至超过了其 4G 网络。

据环球时报报道，该调查报告来自总部位于丹麦哥本哈根的电信咨询公司斯特兰德咨询（Strand Consult），此次调查涉及 31 个欧洲国家的 102 家移动网络运营商，旨在了解其 5G 网络中中国和非中国供应商的份额，是关于“网络安全和中国”的系列报告之一。

调查结果显示，31 个国家中有 8 个国家，超过 50% 的 5G 无线接入网络设备来自中国厂商。其中，有一个国家 100% 的 5G 无线接入网络设备来自中国厂商。总体来说，欧洲 41% 的移动用户已接入中国供应商的 5G 设备。2020 年，51% 的欧洲移动用户接入中国厂商的 4G 设备。

报告尤其指出欧洲最大经济体德国对中国的持续性依赖。报告显示，在 2022 年，华为在德国 5G 无线接入网络设备中所占比例达到 59%，而在 2020 年，华为在 4G 网络中这一设备所占的比例为 57%。甚至华为在德国的市场份额要高于在中国的份额，因为在国内它还面临与中兴等厂家的竞争。

不过，也有一些电信运营商不再采用中国供应商的设备。许多北欧和东欧国家，尤其是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和斯洛伐克等，几乎没有使用中国供应商的 5G 设备。

IT之家了解到，华为此前一再否认其设备存在安全风险，并指责华盛顿希望保护无法与中国技术和价格竞争的美国公司。