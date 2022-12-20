治愈游戏《迷失猫咪的旅程 2》现已登陆 Steam 平台：售价 36 元、支持中文

IT之家 12 月 20 日消息，治愈系小游戏《逃脱游戏 迷失猫咪的旅程 2 -StrayCatDoors2-》现已登陆 Steam 平台，售价 36 元，支持中文。

和可爱的主人公一起解谜过关的逃脱冒险游戏。虽然解谜有点难度，但是有提示功能，所以冒险游戏的初学者也能尽情享受。前作品的猫咪也将登场。因猫咪的朦胧样子而得于治愈。

玩法介绍：

各个场景里操作主人公来探索，收集过关所需的 4 种绘画颜料。 简单的点击和或拖动操来完成移动。 点击猫脚印图标出现的地方，可以进行解谜。 通过点击和或拖动道具栏的道具来使用。 通关各级后会增加赠品级。 赠品级过关后作为奖励可以获得新的服装和颜料。 主页里持有一定数量的颜料后，就可以挑战 [布景解谜]。 参考房间里装饰的提示，移动家具或是用颜料来制作不够的家具吧。 完成了布景解谜的房间就可以自由布置家具。

游戏截图：

最低配置: