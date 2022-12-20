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治愈游戏《迷失猫咪的旅程 2》现已登陆 Steam 平台：售价 36 元、支持中文

2022/12/20 14:19:10 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 20 日消息，治愈系小游戏《逃脱游戏 迷失猫咪的旅程 2 -StrayCatDoors2-》现已登陆 Steam 平台，售价 36 元，支持中文。

和可爱的主人公一起解谜过关的逃脱冒险游戏。虽然解谜有点难度，但是有提示功能，所以冒险游戏的初学者也能尽情享受。前作品的猫咪也将登场。因猫咪的朦胧样子而得于治愈。

玩法介绍：

各个场景里操作主人公来探索，收集过关所需的 4 种绘画颜料。

简单的点击和或拖动操来完成移动。

点击猫脚印图标出现的地方，可以进行解谜。

通过点击和或拖动道具栏的道具来使用。

通关各级后会增加赠品级。

赠品级过关后作为奖励可以获得新的服装和颜料。

主页里持有一定数量的颜料后，就可以挑战 [布景解谜]。

参考房间里装饰的提示，移动家具或是用颜料来制作不够的家具吧。

完成了布景解谜的房间就可以自由布置家具。

游戏截图：

最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 10 64bit

  • 处理器: CPU Intel Core i3-4130

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: Intel (R) HD Graphics 4400

  • DirectX 版本: 12

  • 存储空间: 需要 1 GB 可用空间

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关键词：迷失猫咪的旅程 2Steam

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