艾利和 AK PA10 便携 Hi-Fi 耳机放大器发布，售价 550 美元

IT之家 12 月 20 日消息，据艾利和官方消息，Astell&Kern 现已正式发布旗下首款采用 A 类（甲类）放大电路的通用型便携 Hi-Fi 耳机放大器：AK PA10。

据介绍，这是一款采用 Astell&Kern 标志性多边形立体设计，并融合 TERATON ALPHA 技术的通用型便携式 Hi-Fi 放大器，可以与世面上销售的绝大多数耳塞、耳机搭配，并支持 3.5mm 与 4.4mm 输入 / 输出，能以更纯净而强劲的驱动力挖掘耳机潜能，重现高分辨率音乐中的细微差别。

设计方面，机器一面是斜坡的凹陷设计，另一面是一体式橡胶垫贴合设计，侧面采用全机械式按键组合，至上而下分别代表电流控制（高 / 中 / 低）、增益调节（高增益 / 低增益）、交叉馈送。

性能方面，官方称 AK PA10 集成了模拟 A 类放大器的优秀特点，不但降低了功耗，增加了输出，同时消除了噪声，并具有 2 增益级别，可发出清晰的声音。AK PA10 还提供了 A 类 AMP 电流的三级控制，强调了 A 类 AMP 相对于电流值的特性，并产生了更强烈、更清晰的声音。

IT之家了解到，据外消息，Astell&Kern PA10 价格为 550 美元（约 3839 元人民币），国行价格暂未公布。