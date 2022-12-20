失去苹果，歌尔靠什么活下去

本文要点

歌尔遇苹果，如虎添翼

一个硬币的两面

寻找多元化出路

果链生意大地震，老牌果链三巨头之一的歌尔股份，这一个月都笼罩在黑暗阴影中。

12 月 2 日，歌尔股份发布 2022 年度业绩预告修正公告，预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 17.10 亿元-21.37 亿元，同比下降 50%-60%，此前预计净利润为 40.6 亿元-47 亿元。

净利润腰斩，这一切源于和苹果“分手”。

11 月 8 日，歌尔股份发布风险提示性公告称，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。作为果链三巨头，“境外大客户”的指向性相当明显，所以消息一出，便引起广泛关注。

随即分析师郭明錤通过调查表示，歌尔股份此次叫停生产的是苹果的 AirPods Pro 2 耳机，暂停生产较可能是因为生产问题，而非需求问题，他还透露，立讯精密填补了生产缺口。

歌尔股份公开表示，受该事件影响，公司直接损失和资产减值损失约 20 亿-24 亿元，对 2022 年度经营业绩产生显著影响，所以出现了净利润期望大幅降低的调整。

一纸公告像深水炸弹一样炸出了歌尔股份的窘境。

一方面，该公司风险公告发布前就被曝出的裁员动作，被迅速解读与损失苹果订单有关。

11 月 7 日，一条抖音视频显示，大量人群带着行李离开一个工厂样式的地方，并配文“歌尔订单没谈下来，开始裁人了”。据博主回复，拍摄地址为歌尔新昌厂区。据知情人士爆料，歌尔潍坊工厂离职 2-4 万人。某抖音劳务博主在一段视频中称 11 月 8 日一个下午，在歌尔工厂门口已经发出去 2000 多张招工传单。

11 月 7 日的一个视频下网友爆料歌尔离职潮

对于裁员潮，歌尔目前尚未具体回复，在回复投资者相关问题时，也仅表示：“有关事项请以公司发布的相关公告内容为准，网络传言请注意甄别真伪。”不过，有歌尔员工在某职言平台上表示，被裁的几乎都是临时工。

祸不单行，被推上风口浪尖的歌尔股份开始面临股价的滑铁卢，11 月 9 日，歌尔股份一字跌停，至 12 月 14 日，其股份大跳水，报收 17.31 元。

实际上，自 2022 年初以来，投资者多对消费电子行业信心降低，歌尔股份遭遇了一路走熊的境遇，累计跌幅约 65%。但与苹果分手，“果链”弃子的传言四起，歌尔股份的难题赤裸裸地展示出来。

成也苹果，败也苹果。近年来，欧菲光、立讯精密等果链企业都在尝试减轻“苹果依赖症”，对于与苹果尚在蜜月期的企业来说，还有一定时间寻找答案，一旦如欧菲光、歌尔股份一样遭遇“骤然分手”，压力将难以想象。

“苹果创造了歌尔，然后苹果不要歌尔了。”作为歌尔股份的股民，王磊看着亏损叹息：“歌尔这下真的割了。”相对于王磊的消极，李芳是乐观派：“18 元一股加了，时间会告诉答案，机会大于风险，这么大一家公司总不至于倒闭吧。”

被迫突破“果链围城”，留给歌尔股份的时间很紧张。

风光二十年

歌尔股份的基因与大客户有渊源。

2001 年，电声领域的原创技术研发依旧是国外主导，后起之秀要想弯道超车，闷声走一遍先行者过的路永远难以实现快速比肩，所以，歌尔股份成立之初定位就很清晰。

“作为做技术应用的企业，既然在很多领域无法做到原创，我们需要做的就是整合--把它们最先进的技术整合过来，再结合市场进行深度开发。”歌尔股份董事长姜滨，将这种技术资源的整合过程称为“修桥”，这是歌尔的核心竞争力。

难以在原创技术上拼刺刀，但市场规模可以让一家新兴公司迅速壮大，这也是歌尔股份的策略，而对于一家新兴企业，最具影响力的市场策略无非是“抱大腿”。2004 年，姜滨提出了“一流的人才制造一流的产品，服务一流的客户”，“要做就做大客户”，“有所为，有所不为”的大客户战略。

为了拿下大客户，歌尔股份也曾有过“血泪史”。

据媒体报道，创业之初，姜滨以松下为学习标杆，在资金紧缺的情况下，他个人曾挤出几十万美元，为公司配置了先进的消音室和测试设备进行研发。

极致的追求，坚韧的执着，歌尔股份逐渐获得三星、惠普、富士康等大客户，曾经的学习标杆松下也纳进大客户名单，其也成为国内声学行业的佼佼者。三星曾评价歌尔股份：“你们的产品决定了我们对中国厂商的信心。”

2008 年，歌尔股份正式在深交所挂牌上市，再一次验证“大客户战略”的成功。

2010 年，已经在业内有一定名气的歌尔股份获得苹果抛来的橄榄枝，成功加入“果链一族”，为苹果供应扬声器模组、麦克风，以及有线耳机等产品。

与苹果合作，对于歌尔股份带来了直接的红利，也影响了其后续的持续发展能力。首先，最直接的红利则是业绩飙升，2010 年至 2017 年，歌尔股份的营收增长率突破 800%，净利润增长率也超 700%。除了业务迎来大丰收，与苹果携手也推动了歌尔股份在 TWS 耳机市场的布局能力。

2016 年 AirPods 上市后，歌尔股份迎来了新的增长点。2018 年，歌尔股份拿下苹果 AirPods 耳机 30% 的代工份额，逐渐成为 AirPods 全球第二大代工厂。

东方证券分析师曾评价：TWS 耳机风口已至，歌尔股份在海外大客户中的份额与产能有望持续提升，利润率保持高水平，同时在安卓客户中保持领先地位。

与苹果加深合作，不仅仅带来了稳定的订单与抗风险能力，也延展了歌尔股份迅速在新市场占领高地的能力。

2019 年至 2020 年，歌尔股份的股价从 6 元左右涨到了 50 元左右，大客户战略成就的风光二十年创下新的纪录，或许也将成为历史。

深陷尴尬期

高收益往往意味着高风险。大客户战略巨大的利益背后也有不可忽略的“副作用”。

“依赖单一客户是高风险，核心业务单一但又没有垄断能力也是高风险。”分析师黄静认为，这两点都是埋在歌尔股份脚下的隐形地雷。

首先，大客户模式往往意味着单个客户依赖程度高，所以企业议价能力低。

据数据显示，2013-2021 年，歌尔股份第一大客户占年度销售总额比例已经从不到 20% 涨到超过 40%，前五大客户贡献的销售额占比更是超过 86%，显然，其大客户已经成了衣食父母，掌有生杀大权。比如，同为果链企业的欧菲光也曾因苹果终止合作，导致业绩一降再降，2020 年至 2021 年相当低迷，亏损严重。

被锁住命运的喉咙后，企业难免“委曲求全”，让利是常发生的事情，旨在保证大客户的持续粘性。比如，歌尔股份与苹果的最甜蜜月期也正是其毛利极速下滑的时期：其毛利率从 2017 年的 22% 下降至 2021 年的 14.13%。

为大客户代工，自身的利润空间有限，地位也相对被动，难以短时间内找到可以替代的客户，这也是为什么被传“踢出果链”后，大众对于歌尔股份信心大跌的原因之一。

代工赚的是辛苦钱，然而随着中国人力红利的消失，辛苦钱也难赚了，许多大科技巨头都把生产中心转移到东南亚。

代工具有极大的可替代性，只有硬核的技术创新才是高壁垒。

近年来，歌尔也在持续加大科研方面的投入，财报显示，其 2022 年前三季度的研发费用为 34.91 亿元，同比增长 40.05%。然而，整个研发投入占比却并不出众。据数据显示，2018 年至 2022 年前 9 月研发费用及占比在 4%-6.5% 之间，并从 2020 年开始占比逐渐下降。

大客户战略的问题凸显，如今遭到苹果突然狠心“抛弃”，对歌尔股份形成重创，因为其一时之间很难有新的业务可以迅速站起来，顶上代工营收的缺口。

寻找下个十年的关键战略

问题凸显，减轻“苹果依赖症”刻不容缓，果链企业都在摩拳擦掌，希望把鸡蛋放在多个篮子里，寻找多元化出路。

今年 2 月，立讯精密与奇瑞新能源签署《战略合作框架协议》，表示将共同组建合资公司，相关负责人更是放狠话“在未来十年进入全球前十大 Tier1”。

蓝思科技也早早上车新能源汽车业务，据悉，其已与特斯拉、宝马、奔驰、大众、理想、蔚来等超 20 家新能源汽车客户建立了长期战略合作关系。

欧菲光也转战智能驾驶，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达等产品。尽管是一项新的挑战，但至少符合目前市场主流发展的胃口，跨界也容易成为一时之间的佳话，其智能汽车业务上半年营业收入同比增长 78.22%。

智能汽车被看作是消费电子的下一个爆点，所以也理所应当成为果链企业的下个目标。

图源：歌尔股份官网

相比智能汽车逐渐成熟，且商业价值已经初具规模，歌尔股份则将筹码下注在 VR / AR 领域，豪赌元宇宙。

2012 年，歌尔股份就已经开始涉入 VR 领域，2016 年其又加码 AR 领域，并逐步与索尼、HTC 等建立了合作。

经过历史沉淀，歌尔股份算是量产经验丰富的 VR / AR 厂商，其拥有丰富的软硬件集成技术，结合成熟的自动化与精密制造能力，可以为多形态的 VR / AR 头显及其相关设备提供整体解决方案。歌尔还可以提供与 VR / AR 整机相配套的折叠光路，衍射光波导等前沿的光学技术解决方案。

数据显示，歌尔股份占据全球中高端 VR 头显 80% 的市场份额。

据报道，作为 VR 产业链的“链主”企业，歌尔股份一方面强调加强产学研合作，推动共同制定“元宇宙”标准，另一方面也计划打造特色生产制造模式和数字化工厂，带动 VR、AR 产业链共同发展。

不过，歌尔股份强调元宇宙战略至今也存在疑问。

一是元宇宙是否能解歌尔股份燃眉之急。尽管今年元宇宙大火，但是商业应用尚未成熟，周期或较长。远水救不了近火，所以业绩上或许元宇宙很难快速给其带来大的增长，但或许新故事带来了新想象力，至少可以稳定市场信心，挽救股市。

二是歌尔股份进军元宇宙是否未来有机会与苹果再续前缘？Meta CEO 扎克伯格认为，在构建元宇宙上，Meta 和苹果正处于一场“非常深刻的哲学竞争”。目前已经在 VR 头显领域悄然出手的苹果未来如何玩转元宇宙，果链企业是否找到了手机、耳机后的第三个增长点？

未来的可能性有很多，但是对于歌尔股份来说，或许寻找一个极其有说服力的新故事帮助渡过当下难关更为重要。

* 文中受访者均为化名。

* 本文基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议

本文来自微信公众号：价值星球 Planet （ID：ValuePlanet），作者：张一，编辑：唐飞