微信对世界杯网络赌球等行为进行专项治理，1.2 万个涉赌帐号被处罚

IT之家 12 月 20 日消息，据微信安全中心消息，历经近一个月的激烈角逐后，世界杯赛事终于落下帷幕。在这段时间里，各位用户通过微信表达着对足球的喜爱与关注，和亲朋好友一起讨论赛事、传递和分享着喜悦与遗憾。但少数用户也存在趁着大家对赛事的热情，利用微信功能组织或参与网络赌球等赌博行为。

根据用户投诉情况，微信官方对网络赌球行为进行了专项治理，同时对红包、棋牌等类型的赌博行为进行持续治理。

截至今日，微信官方依照国家相关法律法规的要求以及《腾讯微信软件许可服务协议》《微信个人帐号使用规范》《微信视频号运营规范》《微信视频号直播行为规范》等规定，在核实用户投诉证据后，对相关帐号和内容进行处理，以下是部分违法违规行为的处理情况：

对 9044 个涉赌微信群进行限制群功能处理。

对 1.2 万个涉赌帐号，根据违规情节严重程度不同，进行了提醒警告或限制功能使用等阶梯式处罚。

对 632 个涉赌内容短视频进行下架处理，并对 178 个视频号或直播帐号进行了梯度限制帐号功能的处理。

▲ 部分违规帐号示例，图源微信安全中心

▲ 部分违规群，图源微信安全中心

微信官方表示，精彩的世界杯赛事已经结束，但微信安全团队仍将坚持对网络赌博行为进行全面治理。对于屡教不改、情节严重的网络赌博行为，微信官方也会依法配合警方做积极处理。

IT之家了解到，微博此前也针对 2022 卡塔尔世界杯期间的网赌内容进行了清理，根据《微博社区公约》等相关规定，对排查到的 5.7 万条拉踩谩骂等不文明观赛言论及 205 万条涉及网络赌博的违规内容予以清理，并对 7 万余个账号视程度予以禁言 7 天至关闭账号的处置。