Win11 22H2 隐藏功能：可直接用鼠标滚轮调整系统音量

IT之家 12 月 21 日消息，Windows 11 的第一个大更新“22H2”于 9 月 20 日正式发布，对操作系统中的关键功能进行了多种增强，例如为开始菜单带来了文件夹支持，并允许用户调整钉住的图标的大小。

IT之家了解到，Win11 22H2 还启用了对任务栏上“拖放”的支持，允许用户通过任务栏轻松地将文件拖放至应用程序。其它功能包括文件资源管理器中的标签支持、文件资源管理器中的新侧边栏、可操作建议、snapping 窗口的新布局、设置中的微软账户深度整合等。

Windows 11 22H2 还有一个有趣的隐藏功能，可以使用鼠标滚轮直接调整系统音量。虽然如果鼠标支持媒体模式，此前就已经可以用它来调整音量，但 Windows 11 22H2 的这个新功能允许用户使用任何鼠标的滚轮来控制电脑的音量。

如上图所示，用户可以把鼠标指针放在任务栏的音量图标上，然后直接通过鼠标滚轮滚动来改变系统音量大小。

微软正在为 Windows 11 操作系统准备几个“Moment”更新，“Moment”是内部代号，用于在年度更新之外提供更大的累积性更新。

微软希望每隔几个月就为 Windows 11 推出新功能，例如，第一个 Moment 更新为文件资源管理器增加了标签和侧边栏。下一个 Moment 更新预计将引入更多的改进，计划在 2 月或 3 月的某个时候推出。第三次 Moment 更新可能会在 2023 年 5 月到来，并不清楚此次更新会有什么新功能，但在最新的一次更新中提到了对“任务栏时钟的秒数”的支持，有可能未来的 Moment 更新会为 Windows 11 22H2 加入这一功能。据信，微软还在为任务管理器进行改进，这可能出现在 Moment 3 或 Moment 4 更新中。