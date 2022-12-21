苹果头显新专利：不仅仅只是震动，新引擎可带来空气波压力 / 离心力等多种沉浸式体验

IT之家 12 月 21 日消息，消息称苹果有望在 2023 年推出扩展现实头显设备，不过售价可能会在 2000-3000 美元之间。援引国外科技媒体 Patently Apple 报道，苹果近日获得了一项 HMD（头戴式显示器）的陀螺仪进动引擎（Gyroscopic Precession Engine）的专利，可能会装备在未来的头显设备中。

根据美国商标和专利局公示的专利信息，苹果的这项专利主要介绍了头显的陀螺仪进动引擎。这意味着，这个引擎将处理一堆运动数据，并给出更好的触觉反馈，以便在玩游戏或看电影时提供更好的运动体验。

Patently Apple 指出，该专利文件讨论了由扭矩传递（torque delivery）组成的引擎，对于沉浸式内容来说，可以提供更好的触觉反馈。在用户沉浸在虚拟世界时，该引擎可以从头显的多个地方向面部施加各种程度的力，而不仅仅只是震动。

IT之家了解到，专利描述中写道：