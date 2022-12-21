部分 Win11 用户反馈微软 12 月累积更新导致安装失败、AMD 设备卡死等问题

IT之家 12 月 21 日消息，部分 Win11 用户反馈，在升级 KB5021255（适用于 22H2）和 KB5021234（适用于 21H2）累积更新之后，导致系统出现重大问题。不过目前微软官方并未承认这两个 12 月补丁星期二活动日发布的累积更新存在问题。

安装失败，出现 0x800f081f 错误

IT之家了解到，根据用户反馈，用户在尝试下载 KB5021255 和 KB5021234 累积更新时报告无法正常安装。当安装失败时，用户会收到一个无意义的错误，但没有明确说明具体是哪个原因导致的。

此外还有部分用户更新失败后收到错误代码 0x800f081f，在安装失败之后就会回滚到此前版本，但是并未提供更多的细节。

国外科技媒体 Windows Lastest 通过调查发现，Win11 22H2 功能更新用户反馈安装失败问题比较多，21H2 虽然也有但是相关报告并不多。

一位用户指出：“我有一台装有 Windows 11 22H2 的 Surface Book 2。KB5021255 无法通过 Windows Update 更新，也无法从 Windows Update Catalog 下载的独立安装程序安装，错误为 0x800f081f”。

AMD CPU 设备出现卡死情况

除了安装失败之外，安装之后也有用户反馈出现了严重的性能问题。AMD CPU 在升级之后会出现卡死数分钟的情况。一位用户反馈 Ryzen 5 4600GE 在内的 AMD 硬件受到影响，不过相同 CPU 的 Win11 21H2 并未受到影响。

和修改开始菜单和任务栏的第三方应用冲突

此外在安装上述两个累积更新之后，用于修改开始菜单和任务栏的第三方应用程序将无法正常运行。一位用户反馈：“在我尝试点击开始图标之后，并未跳出相应的菜单。我查看了 CrashDumps 文件夹并看到：‘StartMenuExperienceHost.exe.10884.dmp’”。

在这种情况下，一个名为“Explorer Patcher”的第三方应用程序似乎与 Windows 11 的 12 月更新有冲突，它可能会破坏“开始”菜单。

如果“开始”菜单不起作用，请按 Windows + R 并键入“控制面板”。在控制面板中，转到程序和功能，然后查找“Explorer Patcher”或类似的应用程序。最后，单击“卸载”按钮。