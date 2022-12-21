英国消费者团体报告：任天堂 Switch Joy-Con 手柄漂移是因存在设计缺陷

IT之家 12 月 21 日消息，据 Eurogamer 报道，英国消费者团体“Which? ”的一项重要新研究发现，有证据表明，任天堂 Switch 臭名昭著的 Joy-Con 手柄摇杆漂移很可能是由机械故障造成的，这表明其存在基本的设计缺陷。

研究发现，尽管仅使用几个月，Joy-Con 的塑料电路板在操纵杆滑块接触点上就会有明显的磨损，正是这种磨损最终导致了手柄摇杆漂移的发生。

此外，在 Switch 的内部组件中发现了灰尘和其它污染物，尽管任天堂在设计上已经试图对上述区域进行防尘，表明其防尘效果不佳。

该组织呼吁任天堂为任何能够证明他们自 2017 年以来因漂移而购买了替换的 Joy-Con 手柄的英国消费者提供补偿或退款计划，并表示这一计划应得到广泛推广。

该组织还呼吁，任天堂应该为 2017 年以来出现漂移的所有 Joy-Con 提供完全免费的“无争议”维修或更换。

在对这项研究的回应中，任天堂发表了以下声明：“过去被报告出现 Joy-Con 手柄摇杆漂移的比例很小，自 2017 年推出以来，我们一直在对 Joy-Con 摇杆进行持续改进。我们希望我们所有的硬件都能按照设计的要求来执行，而且，如果有什么地方没有达到这个目标，我们总是鼓励消费者联系任天堂的客户支持，他们将很乐意公开和宽松地解决任何与 Joy-Con 手柄的摇杆有关的消费者问题，包括在可能不再适用保修的情况下。”

如果你的 Joy-Con 出现了漂移，第一个需要联系的应该是任天堂用户支持部门，他们可能会免费修理你的摇杆，并且会包运费。

今年早些时候，Which? 还发布了一份报告，称五分之二的任天堂初代 SwitchJoy-Con 存在漂移问题。

IT之家了解到，围绕 Joy-Con 摇杆漂移的问题已经持续了数年，2019 年，美国就该问题对任天堂提起了集体诉讼，而去年欧盟委员会表示，正在考虑展开调查。