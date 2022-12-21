魅族 Flyme 与 QQ 音乐合作推出“QQ 音乐 Flyme 版”，2023 年 1 月上线

IT之家 12 月 21 日消息，从魅族获悉，12 月 19 日，QQ 音乐与魅族 Flyme 宣布达成合作，针对 Flyme 系统特点和用户使用习惯，推出特别定制的在线音乐服务 ——“QQ 音乐 Flyme 版”，将于 2023 年 1 月上线。

魅族表示，“QQ 音乐 Flyme 版”是 Flyme 为用户量身打造的系统级应用，用户无需额外下载，即可在系统自带的音乐应用上体验 QQ 音乐所提供的音乐服务。“QQ 音乐 Flyme 版”专注于音乐，操作界面采用极简式设计。

资源方面，“QQ 音乐 Flyme 版”整合了 QQ 音乐的正版曲库资源，涵盖了说唱、摇滚、国风等不同类型，覆盖国语、粤语、英语、日语等多个语种。

IT之家了解到，QQ 音乐和 Flyme 双方也在技术方面展开深度合作。双方为“QQ 音乐 Flyme 版”开发了“语音唤醒”功能，用户通过下达语音指令即可实现音乐的播放、暂停及切换等功能。

此外，QQ 音乐“智能听歌识曲”技术也将同步应用于“QQ 音乐 Flyme 版”，在人工智能算法加持下，多种语言均能精准匹配。而基于猜你喜欢、歌单广场和排行榜等多种方式推荐的“个性化歌单”，能够将用户的喜好融入到音乐内容当中。

魅族指出，Flyme 未来将与 QQ 音乐发挥各自内容和技术优势，不断拓展在更多硬件终端的应用，持续推动对多元化场景的渗透和衔接。