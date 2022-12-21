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郭明錤：苹果公司可能将取消或延后预计在 2024 年量产的 iPhone SE 4 计划

2022/12/21 11:02:00 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 21 日消息，天风证券分析师郭明錤今日发文指出，Apple 可能将取消或延后预计在 2024 年量产的 iPhone SE 4 计划。

我认为这是因为中低端 iPhone 出货持续显著低于预期（如 SE 3、13 mini、14 Plus），加上 SE 4 改采全面屏设计势必会导致成本 / 售价上升，故 Apple 可能需要重新审视 iPhone SE 4 的产品定位与投资回报率，此外，降低不必要的新产品开发费用也有助于公司应对 2023 年全球经济衰退的挑战。

IT之家了解到，爆料人士 Jon Prosser 此前称，苹果 iPhone SE 4 将采用与 iPhone XR 几乎完全相同的设计，并带来相关渲染图展示。

目前，最新一代的 iPhone SE，是苹果在 3 月 9 日凌晨的春季新品发布会上推出的 iPhone SE 3，搭载 iPhone 13 系列同款的 A15 仿生芯片，支持 5G，是最后一款转向 5G 的 iPhone。其它配置方面，iPhone SE 搭载 4.7 英寸 LCD 宽屏多点触控显示屏，后置 1200 万像素广角摄像头，前置摄像头为 700 万像素，IP67 级别防水，内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器。

iPhone SE 3

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关键词：苹果郭明錤iPhone SE 4

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