虚拟人 2022：隐入尘埃与大红大紫

“她应该是一位 30 多岁、很干练的财务部主管，她相貌的生成是由内而外的。她其实更多存在于邮箱中或企业内部的 OA 系统中。与众不同的是，这一次与我们互动的人变成了 AI Beings（虚拟人类）。”

小冰公司 CEO 李笛在今年 1 月接受媒体采访时，如此描述 AI 虚拟人崔筱盼，彼时“她”已经正式成为万科首位数字化员工。

同期，字节跳动投资虚拟人李未可，成为了 2022 年开年第一笔虚拟人赛道上的投资。而当时 IP 李未可所隶属的杭州李未可有限公司，成立时间才不过半年。

相比于元宇宙概念的普及，虚拟人目前的发展显然更加如火如荼，甚至业内不乏机构预测，未来将会有许多职业可能被虚拟人替代。据公开数据，中国虚拟数字人市场规模预计在 2030 年达到 2700 亿元，其中身份型虚拟人市场规模占比有望达到 2/3。

事实上，2022 年虚拟人的应用确已更加广泛，“TA 们”在虚拟偶像、虚拟主播、企业 IP、虚拟员工等多方向均有应用。新业态不断衍生，不仅在于虚拟人结合前沿人工智能技术、形象可塑性强，也与众多玩家入场密不可分。

众多玩家加入“造人”

2022 年，“造人”市场更为明显地分化开三类主流的玩家 —— 互联网大厂、短视频平台，虚拟人运营公司。他们重点围绕生态搭建、商业化平台打造、IP 设计三个方向发力。

大厂倾向于围绕元宇宙全盘布局生态，捎带打造或投资虚拟人。如字节跳动除了手握虚拟女团 A-SOUL 和虚拟人李未可外，还收购了 VR 企业 Pico、游戏公司沐瞳，且上线了社交产品 Pixsoul、派对岛，凑齐了虚拟人、硬件、游戏、社交的“元宇宙套装”。

同时大厂的虚拟人也在为业务场景“打工”。今年北京冬奥会上声名大噪的阿里巴巴虚拟人冬冬，就是以冬奥宣推官的身份做“带货主播”，协助天猫奥林匹克中国旗舰店推广奥运特许商品；而百度推出的虚拟人林开开、叶悠悠，更是作为“暖心”弟弟、姐姐的形象，在百度输入法中陪网友聊天、“谈恋爱”等。

今年短视频平台也开始涌现出了更多的虚拟人。在中国传媒大学出版的《2022 虚拟数字人商业化发展报告》中就提到，目前国内已经形成了抖音、快手、微博、哔哩哔哩（以下简称“B站”）四大虚拟人商业化平台。在短视频平台上，虚拟人已经形成了直播打赏、电商带货、短视频广告、品牌代言、线下活动联动等变现方式。

但随着虚拟人赛道越来越火热，虚拟主播的竞争也在不断加剧。据公开数据，截止去年 8 月B站就已有 3.6 万多名虚拟主播，但一半以上的虚拟主播月收入为零，2/3 虚拟主播粉丝数在一万以下。

虚拟人运营的企业也同样不容易。幸运的公司靠打造“偶像 IP”来寻求投资和商业变现，如燃麦科技虚拟人 AYAY，入职阿里巴巴不到 6 个月就获得了 20 个品牌的合作；乐华旗下的虚拟女团 A-SOUL，因其迅速走红卖座，获得字节跳动大笔投资；而去年就开始爆火的柳夜熙，截至目前为止已合作了超过 200 个品牌。

但不幸运的公司，或许就只能“隐入尘埃”。不是每一位虚拟人都会红，就如同不是每位主播都能成为“带货一哥”。

虚拟人们正在不断“长大”

大量虚拟人的“出生”，既让商业竞争加剧，也对市场和生态进行着“催熟”。

2022 年，虚拟人不仅没有退潮，市场规模还在不断增长。据速途元宇宙研究院测算，2022 年虚拟人市场规模同比增长 64.5%，增速达到近三年峰值。

快速规模增长的虚拟人赛道，在资本和市场认知上也均体现较为正面的趋势。截至 2022 年 9 月，虚拟人相关融资就有 22 起，其中不仅有红杉中国、软银集团、IDG 资本、真格基金等等顶尖资本方，更有字节跳动、阿里影业、网易资本、小米等企业方参与该领域投资。

同时，人们对虚拟人关注度也在不断提升。艾媒咨询数据显示，中国网民对虚拟人的关注度从 2021 年的 63.6% 上升至 2022 年 87.8%。其分析师认为，社交媒体多元化发展推动了虚拟人的宣传，使“他们”在网民中的渗透率提升；虚拟偶像的涌现，也使产业商业价值不断释放，吸引用户消费。

与此同时，虚拟人在品牌营销和社会服务的应用也日益多元。概括来说，虚拟人可以分为身份型和服务型。前者倾向于在文娱领域应用，如虚拟偶像、虚拟主播等；后者则在特定的场景提供服务，替代诸多社会角色，如员工、主持人、客服等。

身份型虚拟人被越来越多的企业邀请，帮助品牌进行营销。如 Keep 开年便推出了“A-SOUL 专属运动星球”，邀请五位女团成员入驻成为会员活力星推官；花点时间签约虚拟偶像“阿喜”为品牌“2022 年度虚拟代言人”等；柳叶熙、翎 Ling、希加加等热门的虚拟偶像，也都解锁了众多品牌的代言。

值得一提的是，魔珐科技和次世文化共同打造的虚拟人翎 Ling，在今年冬奥会时合作京剧裘派嫡系第四代传人裘继戎，演绎了一部冰雪大片《京韵冬奥》；此外，今年还诞生了以敦煌飞天女神为蓝本的虚拟人天妤，以及首位文博界宣推官文夭夭等立足中国风的虚拟人。而“她们”与美国、英国、日本等知名的虚拟人歌手、虚拟人模特对比，也更体现出了中国的虚拟人创造在文化传播方面具备的价值。

虚拟人的“成熟”还需要时间

目前，约 2.6 亿人的“Z 世代”群体，成为了中国互联网的中坚力量，他们具备对新事物的消费习惯，也同样有个性化的审美需求，他们所在的时代，加速着虚拟人的研发与应用。

在此市场前景下，许多从业者都对虚拟人信心满满。STEPVR 创始人、CEO 郭成博士就认为，“虚拟人是一个满足精神需求的创造力型产业，也是给大众用的生产力工具，有了这个工具的赋能，每个人都能在元宇宙里闪亮草根的光辉，并成为某一领域的网红。这一领域也存在着巨大的增长红利，距离人的思想越近，用户付费意愿就越强。”

但不可否认的是，从公众的视角来看，虚拟偶像的发展也许更像是资本换了一个风险更低、可操作程度更高的圈钱工具；同时虚拟人未来如何实现真正的成熟，如何真正完全融入社会仍存在不少挑战。

首当其中的挑战就是成本问题。柳叶熙一个片子制作费高达百万，虚拟偶像单曲的制作成本高达 200 万元，全息虚拟演唱会的成本达到 2000 万…… 种种数据均体现出了虚拟人制作成本高企。尽管虚拟偶像大多有资本巨头“撑腰”，但如此烧钱的模式，也会造成很多公司入局门槛高、商业闭环难的问题。

同时，虚拟人的营收构成也较为单一。其主要的营收还是集中在品牌合作与直播打赏，但目前只有头部的虚拟主播能够接到代言或广告，众多虚拟主播 TOB 的商业推广依然很少。而随着虚拟人的大量孵化，虚拟偶像的稀有性将会被稀释，且由于虚拟偶像的覆盖场景有限，在品牌代言、舞蹈、音乐等热门领域的竞争还将不断加大。

另一个更值得市场关注的问题应该是虚拟人 IP 的内容塑造能力。如近日清华大学新闻与传播学院元宇宙文化实验室发布的《元宇宙发展研究报告 3.0 版》就指出，市场应生产有价值的虚拟数字人，应当打造拟人化、故事化的虚拟人 IP，让虚拟人富有“生命性”的故事内核，衍生出虚拟人在用户心中的“主角光环”，赋予虚拟人特殊的人格魅力。

清华大学新闻与传播学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳还进一步建议道，“虚拟数字人的形貌、表情，到所说的内容、所处的虚实相生的环境，以及与环境交互产生的一系列情节，都要围绕其文化人设来展开，要有稳定的价值观”，而这一点显然是目前的市场环境下较难做到的。

「慢放」认为，虚拟人行业被“诟病”的依赖中之人、技术能力不达标的一些现象，都可以随着技术的突破与行业标准化等得以改善。但要想让虚拟人真正融入人类社会，还要具备更完善的商业价值、内容价值、文化价值等，才能让资本和受众更愿意买单。

结语

2022 年，越来越多的 AI Beings 步入社会，“TA 们”带来了漂亮的形象、新奇的体验、低成本的服务，但由于这些虚拟人缺乏个人特色，还没能完全撼动大众的心。相应的，微软、英伟达、百度等众多科技公司，开始投入到了虚拟人生成平台的研发中，致力让人们通过一款软件实现自己的虚拟人定制。

相信不远的未来，人人拥有虚拟人的憧憬将会实现，虚拟人融入人类社会、成为另一种新型劳动力也将指日可待。正如一位行业 CEO 所说“让人回归人的价值”，才是虚拟人存在的目的。

参考资料：

①央广网丨 AI、机器人、虚拟人的未来 加速进入职场，迎来发展新 10 年

②前瞻产业研究院丨 2022 年中国虚拟人行业市场现状及发展趋势分析

③腾讯新闻-链新丨互联网大厂竞逐千亿虚拟人市场：打造虚拟人 IP，投新锐企业

④澎湃新闻-中国小康网丨B站直播 2 小时收入超百万 虚拟主播呈爆发势态？

⑤36 氪-雷报丨 2022 年以来，虚拟人领域 22 起投融资事件，热度不减，有公司融资上亿元

⑥艾媒咨询丨 2022-2023 年中国虚拟人行业深度研究及投资价值分析报告

⑦中证网丨 2022 虚拟数字人商业化发展报告出炉 动作捕捉市场空间大

⑧环球网丨虚拟人载中华文化，在元宇宙出海

本文来自微信公众号：慢放 （ID：manfangsd），作者：习习，编辑：大涵