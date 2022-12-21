登月、mRNA 疫苗、基因编辑，Nature 预测 2023 科学大事件

Nature 整理 2023 年值得关注的科学事件，登月、mRNA 疫苗、基因编辑疗法都将在未来一年取得关键进展。

2022 年即将过去，这一年来，我们见证了无数科学的奇迹。

面对即将到来的 2023 年，又有哪些期待？Nature 杂志总结了值得关注的科学事件。

下一代疫苗

新冠疫情大流行期间，人们对于 mRNA 疫苗有了全新的认识。目前，针对其他病毒的 mRNA 疫苗正在开发中。

德国生物医药公司 BioNTech 预计将在未来几周，启动针对疟疾、肺结核和生殖器疱疹的 mRNA 疫苗的首次人体试验。

BioNTech 与辉瑞联合研制的新冠疫苗

BioNTech 还与辉瑞公司合作，试验一种基于 mRNA 的候选疫苗，以降低带状疱疹的发病率。

莫德纳公司也有针对引起生殖器疱疹和带状疱疹病毒的 mRNA 候选疫苗。

11 月，BioNTech 和辉瑞公司开始了 mRNA 疫苗的 I 期试验，旨在预防新冠和流感。

此外，研究人员正在探索使用速效鼻腔喷雾剂达到接种新冠疫苗的可能性。虽然这些喷雾剂对动物有效，但人体试验的道路可能还很漫长。

高级望远镜

7 月，詹姆斯・韦布空间望远镜 (JWST) 发回的宇宙深处的图片让世界惊叹不已。未来一年，天文学家将继续分享 JWST 的成果和关于星系演化的发现。

詹姆斯・韦布空间望远镜

由欧洲航天局 (ESA) 开发的欧几里德空间望远镜，旨在绕太阳运行 6 年拍摄照片以创建宇宙的 3D 地图。按照计划，将于明年发射升空。

日本航天局的 X 射线成像与光谱任务（XRISM）也是如此。它将代替 X 射线望远镜「瞳」（Hitomi，又名 ASTRO-H），继续探测来自遥远星系的 X 射线辐射。

X 射线成像与光谱任务

智利的薇拉・鲁宾天文台（Vera Rubin Observatory）将于 2023 年 7 月开始拍摄图像。该望远镜采用特殊的三镜面设计，相机包含超过 30 亿像素的固态探测器，能在三天扫描整个南部天空。

薇拉・鲁宾天文台

对银河的探索，少不了中国的身影。世界上最大的可控望远镜 —— 位于中国新疆的新疆奇台射电望远镜 (QTT)—— 即将启动。

奇台射电望远镜

奇台射电望远镜建成后，有望成为全球最大、精度最高的全向可动射电望远镜，可以在纳赫兹引力波、快速射电暴、黑洞、暗物质、天体及生命起源等前沿领域开展科学研究。

登月任务

12 月 11 日，NASA 研发的猎户座无人驾驶太空舱绕月 25 天后返回地球，打破最远深空记录。

此外，还有三个登月项目：阿联酋「拉希德漫游者」（Rashid rover）、美国的「月球手电筒」（Lunar Flashlight）和日本的 HAKUTO-R，它将尝试在月球软着陆四月，这是日本制造的航天器的首次登月。

阿联酋「拉希德漫游者」

明年也是民用月球之旅元年。11 人将搭乘 SpaceX 火箭星际飞船，展开为期 6 天的私人太空飞行。

病原体观察名单

新冠病毒的爆发让世界意识到公共卫生安全的重要性。对此，世界卫生组织即将发布修订后的重点病原体清单。

大约 300 名科学家将审查超过 25 个病毒和细菌家族，以确定可能导致未来爆发的病原体。每种病原体的探索路线图包括已知信息、确定研究重点并指导疫苗、治疗和诊断测试的开发。

CRISPR 疗法

2023 年可能是 CRISPR 基因编辑疗法的里程碑之年。此前使用 CRISPR-Cas9 系统，治疗 β 地中海贫血和镰状细胞病的临床试验取得了令人鼓舞的结果。

由 Vertex Pharmaceuticals 和 CRISPR Therapeutics 公司研发的 Exa-cel 疗法，是全球首个 CRISPR 基因编辑疗法。

它的工作原理是收集一个人自己的干细胞，并使用 CRISPR–Cas9 技术，编辑有缺陷的基因，然后再将这些细胞输回人体。

从总计 75 名患者中获得的结果显示，exa-cel 具有一次治疗，提供功能性治愈的潜力。该疗法有望成为全球首个获得监管批准的 CRISPR 基因编辑疗法。

超越标准模型

4 月的一项实验揭示了被称为 μ 子（muon）的基本粒子具有惊人的强磁性，这表明基本粒子的现有理论是不完备的。物理学家预测，预计将在 2023 年公布更精确的结果。

中国广东的江门中微子实验室也将开始寻找标准模型之外的物理，在地下 700 多米处的井底，探索「幽灵粒子」的踪迹。

江门中微子实验室

另一个令粒子物理学家高度期待的事件，是瑞典隆德附近的欧洲散裂中子源 (ESS) 的启用。

ESS 将拥有迄今世界上通量最高的脉冲散裂中子源。来自欧洲的 17 个国家携手建设和运营这所机构。明年，ESS 将迎来第一批研究人员。

此外，Nature 杂志还对阿尔兹海莫治疗、气候融资和核废料储存技术的发展表示期待。

应当相信，未来一年，科学界会有更多令人惊叹、感动的突破。

科学可能会失败，但科学一定会成功。

参考资料：

https://www.nature.com/articles/d41586-022-04444-3

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era），编辑：昕朋