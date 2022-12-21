在朋友圈卖抗原试剂盒违法，微信打击个人帐号违规发布涉疫产品营销信息

IT之家 12 月 21 日消息，12 月 7 日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，进一步优化了新冠疫情的防控措施，各地疫情防控政策也发生调整。

据微信安全中心消息，近期，微信官方通过用户投诉发现，少数用户利用微信的功能发布抗原试剂检测盒和退烧药等各类药品的营销信息，其中不乏有人哄抬价格，甚至存在欺诈行为，给用户的生命健康安全造成了一定的威胁。

▲ 违规示例

根据相关法律法规，新型冠状病毒检测试剂作为第三类医疗器械管理。个人不能从事第三类医疗器械（包括第二类）经营活动，个人在朋友圈等网络平台销售新冠抗原试剂盒是违法行为。

利用微信个人帐号发布抗原检测试剂、药品等营销信息的行为，违反了相关法律法规，也违反了《微信个人帐号使用规范》，微信安全团队将对违法违规行为进行坚决处理、严厉打击。

IT之家了解到，为规范微信个人帐号的信息发布行为，保障微信用户的信息安全及合法权益，对于以任何形式发布、展示、传播各类抗原检测试剂、药品营销信息的微信个人帐号，微信团队一律依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》的规定，视违规严重程度，采取阶梯式处理。

▲ 部分被处理“微信帐号”示例

微信安全中心表示，用户利用互联网违规销售医疗器械、药品等，属于违法行为。微信用户通过聊天功能、群、朋友圈等功能发布前述产品营销信息，也违反了平台规范。此外，帮助朋友在朋友圈、微信群转发宣传推销前述产品，也同样属于违规行为。