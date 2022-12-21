美国接近完成 3G 退网，中国或许就在明年

再过 10 天时间，也就是在 2022 年 12 月 31 日，美国主流电信运营商 Verizon 就会关闭其 3G 网络。这一次，Verizon 态度很坚定，表示“该日期不会再延长”。

至此，美国 2G / 3G 网络基本“消失殆尽”，AT&T 在 2022 年关闭了自家 3G 网络，此前已关闭 2G 网络；T-Mobile 在 2022 年先后关闭从 Sprint 手中继承的 3G 网络和自家 3G 网络，目前只留下了 2G 网络。

美国运营商只是缩影，在 5G 加速普及的情况下，全球范围内 2G / 3G 网络关闭潮正在掀起。GSA 数据显示，截至 2022 年 10 月，全球 56 个国家或地区的 142 家运营商已经完成、计划或正在进行 2G / 3G 网络关闭。

在我国，虽然电信运营商没有明确对外提出关闭 2G / 3G 的时间表，但步伐在不断加快，推进 2G / 3G 退频工作。《IT 时报》记者获悉，一家国内运营商已经在内部明确，将在明年底完成 2G / 3G 网络减频退频工作，这也意味着，2G / 3G 届时将会退网。

Verizon“最后一击”，美国再无 3G

如果要评选美国通信行业 2022 年度大事，关闭 3G 网络绝对是其中之一，三家主流运营商都在 2022 年关闭其 3G 网络，虽然过程一波三折。

AT&T 在美国最早推出 3G 服务，也是最先关闭 3G 网络。2019 年，这家运营商就宣布会在 2022 年 2 月关闭 3G。不过，在临近关闭日之时，美国警报行业通信委员会（AICC）提出反对意见，希望美国联邦通信委员会（FCC）发布命令以阻止 AT&T 关闭 3G 网络，原因是，不少家庭健康监测系统、防盗和火灾报警系统依然在使用 AT&T 的 3G 网络。但 AT&T 依然按照原定计划，在今年 2 月关闭了自家 3G 网络，AT&T 方面认为自己“仁至义尽”，已经为关闭 3G 做了充足准备，“至少提前 3 年通知客户，并提供免费和打折的设备，还为企业客户提供了超过 1 亿美元的激励政策”。

T-Mobile 则在 2022 年 3 月 31 日关闭了原先 Sprint 的 3G 网络，这两家运营商在 2020 年合并。到了 2022 年 6 月 30 日，T-Mobile 又关闭了自己的 3G 网络。

相比“硬气”的 AT&T 和“爽快”的 T-Mobile，另一家运营商 Verizon 则“软弱”不少，关闭 3G 网络的计划一再跳票，从 2019 年延迟到 2020 年，然后又从 2020 年延迟到 2022 年底。这一次，Verizon 态度坚定，表示不再延期了，会在 2022 年 12 月 31 日关闭最后一个 3G CDMA 基站。Verizon 方面表示，由于过去几年的努力，现在只有不到 1% 的客户仍在访问 3G 网络。

也就是说，从 2023 年开始，美国将再无 3G 网络。

而在 2G 网络方面，AT&T 已在 2017 年初关闭 2G 网络，Verizon 则在 2019 年底关闭，目前只有 T-Mobile 未表态何时关闭自家 2G 网络。

从全球范围来看，根据 GSA 数据，43 个国家和地区的 76 家运营商已完成或计划关闭 2G 网络，42 个国家和地区的 80 家运营商已经完成、计划或正在进行 3G 关闭。

每年 2G / 3G 网络关停数量 图源：GSA

摆脱“四代同堂”，加快减频退网

随着 5G 的到来，我国运营商遇到了 2G、3G、4G、5G“四代同堂”，但这带来的不是幸福，而是痛苦和压力，运维成本居高不下、频谱资源受限、站点资源不足，严重影响我国信息通信行业的发展。

早在 2019 年，工信部相关人士就表示：“5G 商用列车已经开动，我国移动通信网络 2G、3G 的退网条件已逐渐成熟。”这是官方首次对 2G / 3G 退网的表态。

2021 年 11 月，工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“加快 2G、3G 网络退网，统筹 4G 与 5G 网络协同发展”，将 2G / 3G 退网列入“十四五”期间网络基础设施的重点工作。

电信运营商则在积极推动 2G / 3G 减频退网工作，条件逐渐成熟。

“我们这儿 3G 已经全部退掉了，今年的主攻任务是 2G，减掉频点，只保持基础覆盖。按照集团的要求，在明年 12 月份完成 2G 减频退网任务，我们争取在明年 6 月份完成。”一位省级运营商内部人士说道。

2G / 3G 退网条件逐渐成熟，一个重要原因在于，随着时间的推移，VoLTE 现在已经完全挑起了大梁，语音业务不需要再回落到 2G / 3G 网络上进行，2G / 3G 存在的必要性大大降低。“在我们这边，VoLTE 承载的话务量已接近 90%，2G / 3G 话务量降得非常厉害”，上述运营商人士说道。

这位人士介绍，目前正在关停无话务量或者低话务量的 2G 基站，并且进行梳理和排查，在没有 2G 网络的地方，要提供相应的 4G / 5G 网络覆盖。

“等 2G / 3G 减频退网完成后，这些优质的低频资源就可以用于 4G / 5G 网络建设，将会有效提升居民区的网络深度覆盖效果，为用户带来更好感知。”上述人士说道。

用户迁转挑战大，“物”比“人”更难

关停 2G / 3G 是项系统工程，不是简单将网络关闭了事，更重要的是推动 2G / 3G 用户和业务迁转至 4G / 5G 上去。这，恰恰是件难事。

“在公众用户方面，主要是一些老年用户，使用的是不支持 VoLTE 的老旧终端，将来如果 2G / 3G 关闭之后，这部分用户会受到影响，所以要通过一些引导措施，来推动这部分用户迁转到 4G / 5G，比如推出超低价且支持 VoLTE 的手机等”，这位运营商人士说道。

更大的挑战其实不在“人”，而是在于“物”。换而言之，相比推动公众客户迁转至 4G / 5G，推动使用了 2G / 3G 连接的物联网业务进行迁转的难度更大。

2020 年时，在工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中，明确提出“在保障存量物联网终端网络服务水平的同时，引导新增物联网终端不再使用 2G / 3G 网络，推动存量 2G / 3G 物联网业务向 NB-IoT / 4G（Cat1）/5G 网络迁移。”

但问题在于，使用 2G / 3G 连接的存量物联网终端规模十分庞大。在 NB-IoT 和 LTE Cat.1 规模化发展之前，基于蜂窝网络的物联网终端主要通过 2G、3G 接入，尤其是 2G 承载了大部分蜂窝物联网连接。物联网智库方面统计认为，2019 年 10.3 亿物联网连接中，大部分为 2G / 3G 网络，即使此后 2 年的“挤水分”以及向 NB-IoT、Cat.1 的迁移，剩余的存量依然有数亿的规模。

相比公众业务，物联网业务的使用周期较长，比如智能水表业务，可能要使用十多年，而且很多应用于关键生产经营场景，迁移的难度相对较高。

但从根本而言，2G / 3G 网络现在完全可以被更新、更好的技术来替代，退网是“板上钉钉”之事，在国内，也许就在明年。

本文来自微信公众号：IT 时报 （ID：vittimes），作者：钱立富，编辑： 钱立富、挨踢妹，排版：季嘉颖