英国政府机构警告：共享 Netflix 密码可能是非法行为

IT之家 12 月 21 日消息，英国政府机构警告说，把 Netflix 密码分享给别人可能是非法行为，尽管还存在一些“不确定”，除非有警察介入，否则不会采取任何行动。

据 BBC 新闻报道，英国政府的知识产权局（IPO）已经宣布，Netflix 密码共享既是刑事问题，也是民事法律问题。

IPO 机构表示，“刑法和民法中有一系列条款可能适用于密码共享的情况，其目的是允许用户在不付费的情况下访问受版权保护的作品。”这些规定可能包括违反合同条款、欺诈或二次版权侵权，具体取决于情况。

BBC 新闻具体询问这是否意味着英国皇家检察署（CPS）不仅可以，而且会对密码分享者提出犯罪指控。

“任何指控某人分享流媒体服务密码的决定都将逐案进行审查，”IPO 机构发言人回答说。“与所有案件一样，如果它们被调查员移交给 CPS，以作出指控决定，我们的职责是在有足够证据的情况下，在公共利益需要起诉的情况下提起诉讼。”

因此，如果 Netflix 选择让警察参与进来，就可以上法庭，从而成为刑事案件。IPO 机构用“可能”和“如果”来限定每一个声明，但无论如何，Netflix 告诉 BBC 新闻，它不打算对任何人提出指控。

IT之家了解到，相反，Netflix 表示，其打算让人们“轻松”建立自己的账户，并在 2023 年初推出“子账户”，让人们为家人和朋友支付额外费用。

因此，英国有争议的前文化大臣 Nadine Dorries 可以放心了。她在 2022 年早些时候对英国数字、文化、媒体和体育委员会说：“我有 Netflix，但还有四个人可以使用我的 Netflix 账户，分布在全国的不同地区。”