NASA 毅力号探测器在火星上投放了第一个样本管，未来将采集送回地球

IT之家 12 月 22 日消息，一个装有岩石样本的钛管在 12 月 21 日被美国宇航局的毅力号火星车放置在红色星球的地面上，在接下来的两个月里，该探测器将在这个被称为“三岔口”的地方放置总共 10 个类似的管子，建立人类在另一个星球上的第一个样本库，该样本库标志着火星样本采集活动迈出了历史性的第一步。

IT之家了解到，毅力号一直在从其任务选择的岩石目标中提取重复的样本，目前在该火星车的“肚子”里有迄今为止所采集的其他 17 个样本（包括一个大气样本）。

根据火星样本返回活动的架构，漫游车将向未来的机器人着陆器运送样本。着陆器将使用一个机械臂将样本放入一个小型火箭上的密封舱，该火箭将被发射到火星轨道，另一个航天器将捕获样本容器并将其安全送回地球。

如果毅力号不能交付其样本，在火星地面放置的该样本库将作为一个备选计划。在这种情况下，科学家将调用一对样本回收直升机来采集样本。

第一个放下的样本是一个火成岩核心，非正式地命名为“马来”，它于 2022 年 1 月 31 日在火星杰泽罗环形山的一个叫做“南塞塔 ”的区域收集。毅力号花了近一个小时的时间从肚子里取出金属管，用其内部的 CacheCam 相机最后一次查看，并将样品扔到精心挑选的一块火星地面上。

但是对于位于南加州的美国宇航局喷气推进实验室的工程师来说，工作还没有完成，该实验室建造了毅力号，并领导这项任务。一旦他们确认样本管已经掉落，该团队就将 WATSON 相机放置在毅力号 2 米长的机械臂末端，以监测漫游车的下方，检查以确保样本管不在漫游车车轮的路径中。

收集样本将揭示更多关于火星地质和气候的信息，并帮助寻找红色星球上曾经存在的微生物的迹象。

IT之家了解到，美国国家航空航天局并不是唯一一个想要采集火星样本的国家，日本航天局也希望从火星上获取样本，MMX 任务计划在火星的土豆状卫星火卫一上着陆，并在本世纪末之前将这些样本带回日本。