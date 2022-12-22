《药剂工艺：炼金模拟器》明年将登陆 PS 和 Switch 平台

IT之家 12 月 22 日消息，《药剂工艺：炼金模拟器》官推今日宣布，《药剂工艺：炼金模拟器》将于明年春季登陆 PS 和 Switch 平台，该作此前已登陆 PC 和 Xbox 平台且广受好评，该作支持中文。

游戏介绍：

在《药剂工艺：炼金模拟器》中，你将扮演一个炼金术士，并使用各种工具和原料来调制药剂。你将掌控药剂商店的方方面面：发明新配方、吸引顾客、并尽情地做实验。不过请记住：整个小镇都指望着你。

游戏特色：

独特而精致的古典美术风格，灵感来自于中世纪的手稿和医学书籍。

随心使用各种原料和工具制作药剂，体验让人满足的物理交互。

丰富而自由的沙盒风格玩法，选择多种多样的方式来完成各个任务。

在向小镇居民出售药剂的同时，你可以自由选择扮演道德高尚的匠人、唯利是图的奸商、神秘的黑魔法术士或者任何你想成为的角色！

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10

处理器: Intel i3-6100 or equivalent

内存: 8 GB RAM

显卡: GeForce GTX 670 / Radeon HD 7970

DirectX 版本: 10

存储空间: 需要 2 GB 可用空间

游戏截图：