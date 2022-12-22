QQ 音乐 iOS 版 12.0.0 正式版发布：新增“臻品母带”，无损音质标准升级

IT之家 12 月 22 日消息，QQ 音乐今日面向 iOS 用户发布了 12.0.0 正式版更新，带来了臻品母带、臻品音质 2.0、杜比全景声、音质等多方面的升级。

在 iOS 版 12.0.0 正式版中，QQ 音乐无损音质标准升级，Hi-Res 无损最高可达 192kHz / 24bit；臻品音质 2.0 则拥有更高的音质清晰度。

IT之家了解到，QQ 音乐本次更新新增支持“臻品母带”，采用全新神经网络技术，深度还原母带品质。

同时，黑胶播放器支持自由调节颜色、质感和转速，播放页支持自定义歌曲封面，首页推荐支持长按屏蔽不喜欢的内容。

QQ 音乐 iOS 版 12.0.0 正式版更新内容：