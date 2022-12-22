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QQ 音乐 iOS 版 12.0.0 正式版发布：新增“臻品母带”，无损音质标准升级

2022/12/22 10:08:38 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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感谢IT之家网友 Air__古筝王子 的线索投递！

IT之家 12 月 22 日消息，QQ 音乐今日面向 iOS 用户发布了 12.0.0 正式版更新，带来了臻品母带、臻品音质 2.0、杜比全景声、音质等多方面的升级

在 iOS 版 12.0.0 正式版中，QQ 音乐无损音质标准升级，Hi-Res 无损最高可达 192kHz / 24bit；臻品音质 2.0 则拥有更高的音质清晰度。

IT之家了解到，QQ 音乐本次更新新增支持“臻品母带”，采用全新神经网络技术，深度还原母带品质。

同时，黑胶播放器支持自由调节颜色、质感和转速，播放页支持自定义歌曲封面，首页推荐支持长按屏蔽不喜欢的内容。

QQ 音乐 iOS 版 12.0.0 正式版更新内容：

  • 臻品母带：全新神经网络技术，深度还原母带品质，让音乐宛如录制现场般真实

  • 臻品音质 2.0：更高的音质清晰度，配合空间全景环绕效果，打造高品质音乐平台

  • 杜比全景声：更多设备支持，尽享沉浸式音乐体验

  • 音质升级：无损音质标准升级，Hi-Res 无损最高可达 192kHz / 24bit

  • 黑胶播放器：自由调节颜色、质感和转速，打造你的专属播放器

  • 音乐时光机：记录听歌时长，追寻音乐回忆

  • 听歌手帐：制作精美手帐，分享音乐生活

  • 播放页：自定义歌曲封面，传递你的音乐故事

  • 耳鸣舒缓：采用个性化切迹音乐技术，缓解你的耳鸣烦恼

  • 首页推荐：支持长按屏蔽不喜欢的内容，反馈越多，推荐越准

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关键词：QQ音乐腾讯

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