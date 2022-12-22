2022 第 3 季度手机市场报告：苹果 iPhone 销售额同比增长 10%，小米靠中低端增长 4%

IT之家 12 月 22 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint 公布的 2022 年第 3 季度市场监测服务发现，全球手机市场总销售额同比下降了 3%，手机出货量同比下降了 12%。除了苹果之外，其它所有手机厂商的情况都不是特别好，甚至可以用糟糕来形容。

苹果之所以能够逆势增长，部分原因是该公司推出了 iPhone 14 机型。据报道，苹果公司在 2022 年第 3 季度的销售额同比增长 10%，平均销售价格（ASP）增长 7%。

至于苹果的竞争对手，三星在 2022 年第 3 季度的收入同比下降了 4%，尽管其高端的 Flip 和 Fold 系列的出货量几乎翻了一番。OPPO 的 ASP 同比下降 5%，收入同比下降 27%。小米主要是中低端机型拉动销量，收入同比增长了 4%。

IT之家了解到，得益于苹果的大力推动，5G 手机成功地将 ASP 同比提高了 10%。Counterpoint 机构分析师 Harmeet Singh Walia 表示：