太会了，「地标」还可以这样拍

大家去到一座城市，或者生活在城市中，肯定少不了拍摄地标建筑。很多朋友会直接记录它们的形态，但建筑作为一种凝固的艺术，『不会动也不会变』，拍出来就往往千篇一律。久而久之，你就以为它只有这一面了。

这样的问题在于，你走过的路别人也走过，你的视角别人也见过。只要我们善于挖掘，不走寻常路，其实建筑也可以很『斜杠』。

今天就跟大家分享几个让建筑照片脱颖而出的拍摄方法，一起来看看吧！

建筑物不动，那就我们『动』，走近点、站远点，爬高点、蹲低点，不同位置的视角就不同。镜头也可以动起来，切换焦距，纵深的变化也会改变建筑带给人的感觉。

此外，我们也可以转换拍照思路，想办法让建筑物『变』。下面我们以广州塔为例，一起来解锁地标建筑的更多面，重新 get 到它的美。

ONE.巧设前景，衬托主体

面对同一处地标，如果只是单一记录建筑本身，就很容易跟别人“撞片”。这时，我们可以考虑加个前景进行点缀。

在镜头中，前景位于主体之前，既可增强空间上的纵深感，还可以装饰画面，烘托氛围。

比如下面这张照片，广州塔立于广场中央，四周最多的就是树，我们就可以把翠绿的树叶作为前景，将广州塔簇拥起来，便烘托出清新的夏日氛围，让“小蛮腰”更显玲珑、娇俏。

或者这一张，是我在城中村利用长焦镜头拍摄的，画面一分为二，以城中村的老旧建筑为前景，则反衬出广州塔的先进与现代化。

我们还可以采用『框架构图』，也就是利用一些抽象的形状作为前景，这样可以更好地突出主体。

比如这张照片，是在稍远处的建筑内部，借助建筑自身简洁的框架，将广州塔置于中心，成为唯一的聚焦点。

再如下图，我在通往地下商场的扶梯上，抬头一看，扶梯变成两边对称的前景，中间刚好是广州塔的顶部。配合两侧的东塔和西塔，三者都不完整，又都保留最具标志性的部分。在这种视角下，就勾勒出了一种独家的“都市印象”。

TWO.由实转虚，转移主体

建筑是真实存在的，影像却可以捕捉虚幻之物。因此，我们还可以借助反射，将建筑“移”到另一种事物中呈现，最常见的有水面和镜面。

比如，这张照片拍摄于大剧院附近的水塘，水中倒映着广州塔，这时刚好有一阵风吹来，水面晃动，使塔的倒影变形，就产生了很奇妙的纹路效果。

又比如，我走在路上，发现路边停着一排的电动摩托，当时摩托车的后视镜上，正倒映着干净的蓝天白云，也映着“小蛮腰”，这时只需要调整角度拍摄即可。

为了凸显镜里镜外的虚实对比，除了取镜子本身，还可以取后面简洁的地面，这样就使画面更具趣味性和张力。

THREE.利用光影，增添趣味

除了在空间上玩出花样，建筑拍摄还跟街拍有一个共同点，那就是抓住最佳时间。光影能够增强画面的对比性、趣味性和氛围感，是各类拍摄题材中十分关键的要素。而盛夏的午后，就是拍摄光影的最佳时间。

我们对光影的利用，一般是光所产生的阴影。

阴影通常分为『本影』和『投影』两大类：本影指物体没有被光线照射的地方，也就是物体的背光面；投影指光线被物体挡住而照射不到的背景区域，也就是我们常说的“影子”。

一般来说，只要有光影投射在物体上，就会同时存在本影和投影，而我们通常会拍摄『投影』，它不仅能增添画面的趣味性，还能起到平衡画面的作用。

下面两张照片是在电扶梯处拍摄的。

这个场景看似平平无奇，但此时的光线，正好将外侧的树、栏杆等投影在扶梯侧板上，构成了一个小框，如果在里面加入一点元素，这个元素不同于冷冰冰的建筑，就能形成趣味点了。于是我就等待路人经过，抓拍到这个巧妙融合的瞬间，画面就不会显得枯燥了。

在不容易等到路人的地方，也可以加入自己的影子。

这张照片是以城市建筑群为主体，下方有三分之一的草坪与之呼应，展现了夏日的蓬勃生机。但我们可以发现，这时左下角没有树影，比起上方的建筑，就显得有点空缺，上重下轻。

所以我把自己的影子加入其中，画面就比较平衡，同时，“虚”的影子既交代了故事（一个人在拍照），又与下方的树影融为一体（如果是本人进入画面，就显得突兀），使得上实下虚，画面更加统一。

其实本影中也有一个典型的拍摄对象，即当它暗到极致时，就形成了剪影。

如图是在夕阳西下，拍摄城市建筑群的背光面，通过降低曝光补偿，制造强烈的明暗对比，从而形成剪影。如此，建筑群错落有致的分布，以及各自的轮廓便得以显现，从中你是不是也能感受到城市的另一番韵味呢？

© 春茂

由此可见，对光影的灵活运用，可以创造“点睛之笔”，为我们的建筑摄影增色。

上面分享的几种方法，实际上都是拍摄思路，有了这种“不走寻常路”的意识，多走动，多观察，多尝试，我们就能发现，生活中的很多元素都可以进行巧妙搭配和运用。

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：大叔助理