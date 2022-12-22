开源的未来就是现在。

开源是社区构建软件并将其提供给其他人的一种方式。它支持我们每天使用的许多应用程序、服务和设备。

开发人员喜欢开源软件，企业重视它支持的创新。

例如，在 2022 年开源状况报告中，OpenLogic 发现 77% 的组织比 12 个月前更加依赖开源软件，而 Red Hat 的 2022 年企业开源状况报告发现，80% 的公司希望增加对新兴技术的企业软件的使用。

那么，为什么开源会面临风险，对于想要坚持这种开放愿景的公司来说，接下来会发生什么？这将给支持开源的社区留下什么？平台工程等趋势将如何影响开源的采用？

01、为什么开源面临风险？

开发人员喜欢使用开源的主要原因是他们可以更容易、更快地入门。无需确保预算并与专有供应商合作来访问产品，任何人都可以使用开源项目。

这种速度和敏捷性可帮助开发人员更快地解决问题。反过来，这使得为公民或客户构建这些数字服务变得更加容易。开发人员也喜欢查看代码并自己理解它的能力。

但是，这种方法现在存在潜在风险。要理解原因，我们必须围绕开源和可持续性的更广泛图景。

每个开源项目都像它支持的社区一样成功。这些社区依赖于个人和企业，这些个人和企业也必须是可持续的。这意味着钱。虽然有很多人参与开源，但根据开源贡献者指数，大部分贡献来自微软、谷歌、英特尔、IBM 和 Red Hat 等企业软件公司雇用的开发人员。

这些公司有多个收入来源，而不仅仅是围绕特定的开源项目工作。传统上，参与开源的小公司会通过支持和服务合同围绕项目出售他们的时间和技能。这种模式现在正受到威胁。

云计算提供商已经利用了开源的优势，并构建了自己的服务产品。对于开发人员来说，这是一个很好的选择，他们可能已经在使用云来运行他们的应用程序，那么为什么不利用这一点呢？虽然大型技术供应商可能不会受到影响 —— 他们甚至可能提供这些服务 —— 但市场上的小公司却受到影响。

需要强调的是，这种方法完全符合开源促进会（OSI）许可证，其中对公司可以使用开源的内容没有限制。虽然开源公司可能不喜欢他们的收入被云提供商拿走，但他们不能使用许可证来阻止这种情况的发生并成为开源的。

对于项目背后的业务，更改软件许可证可能是有意义的。它保护他们视为“他们的”收入并保持其运营。但这违背了用户和整个社区的利益。相反，开源公司可以提供自己的云服务以保持竞争力。

02、围绕开源构建新的业务模式

除此之外，还有新的模型正在创建中。开源公司可以创建嵌入其技能和专业知识的产品或平台，然后将其提供给更广泛的潜在受众，而不是仅仅关注链接到特定云的服务。使用开源工具，公司可以构建自己的平台并提供更多自动化。

这种平台方法提供了一种不同的途径，应该提供企业和开发人员想要的东西。它提供了简单的云用户体验，但不依赖于特定的运营商。它还为不想迁移到云的公司提供了相同的方法，因为他们可以部署到自己的私有环境中。

将服务和体验转化为企业愿意购买的产品，使更多的潜在客户可以使用开源，并提供可持续的商业模式。它提供了一种直接的方式来支持参与开源项目的人员，同时还提供与企业团队今天期望的相同的开发人员体验和支持。

03、开源的未来是什么？

Perforce Software 首席技术官 Rod Cope 最近对从现在到 2025 年的整体软件开发的未来发表了自己的见解。Cope 分享了 5 个预测，这些预测为开源软件开发提供了有趣的影响。

随着开发速度的提高，开源也在增加

规模正在具有新的意义。据预测，在未来 5 年内，拥有手机的人数将增加两倍，并且将出现我们尚未想到的设备。这意味着大量的数据。这对开源意味着什么？

在快速开发和数据处理中，开源必须成为开发的反应手段。数据过载的困境将进一步需要快速访问开源包。

应用是否可识别？

我们已经处于一个应用程序驱动的世界，应用正在变得越来越聪明。应用程序很快就会不像现在手机上的那些应用程序那样。很可能会在渲染视频、全息图、触觉等方面更人性化，这些在技术上仍然是“应用程序”。

在应用程序开发的绝对速度下，开源将是必要的，因此开发人员不必从头开始，而是可以更快地创建。从代码的角度来看，组织需要大量的创新才能跟上。开源将允许开发人员有一个创建代码的跳板来开始。

开源引领量子电荷

许多专家认为，量子计算只会变得更加复杂。就量子计算软件而言，开源处于领先地位。量子开源基金会已经托管了数十个社区驱动的项目。为什么 OSS 处于领先地位？科学家喜欢开放数据和分享新信息。Python 是最流行的语言之一，也是他们计算的最流行的来源。量子的创新者很可能会坚持使用开源包来获得他们的发现。

软件变得比硬件更重要

硬件现在将成为提供新的创新软件的工具。开源软件肯定会成为推动这一预测的催化剂。AI 和 ML 变得越来越容易获得。开源开发人员必须能够在开发中越来越多地使用它。

个人技术越多，我们需要知道的就越多

在 Cope 的预测中，他指出软件将“变得不那么被动，更具预测性”。技术正变得越来越个性化和预测性。在未来 5 年内，我们将看到深度个人化技术。它必须是开源的，才能得到大众的信任。我们必须知道源代码才能知道它在做什么，特别是随着技术与我们的生活越来越紧密地联系在一起。

04、开源的未来就在眼前

开源的未来就是现在。未来 5 年，开源开发将受到必要性的驱动。行业趋势并没有使开源成为一种选择，而是使其成为福音。企业将需要利用它来保持相关性。

总体而言，开发人员和企业都需要开源项目。

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本文来自微信公众号：出新研究 （ID：chuxinyanjiu），作者：Justin Reock，编译：唐诗